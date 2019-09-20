Дело Болтона живёт и процветает? Почему внешнеполитическим "болтунам и двоечникам" не стоит раскрывать рот на Иран

Самые высокие санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. По его словам, введенные ограничения - "самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну". В Минфине США это подтвердили, отметив, что Нацбанк был "последним источником средств" для Тегерана.

Помимо прямого запрета для иранского ЦБ предостерегли от сотрудничества с исламской республикой. В противном случае, обещают в Вашингтоне, это грозит вторичными санкциями зарубежным юридическим и физическим лицам, ведущим бизнес с ЦБ Ирана.

В России прокомментировали позицию по поводу введенных ограничений против Ирана. Как пояснил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, санкции нелегитимны.

Москва в свою очередь намерена продолжать сотрудничество с Тегераном, в том числе в банковской сфере. Никоим образом решения Вашингтона на ирано-российское сотрудничество не влияет, подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Однако США могут использовать против Ирана не только экономическое воздействие. Как подчеркнул американский лидер Дональд Трамп, предусмотрен и военный сценарий.

Военный сценарий

Впрочем, добавил американский лидер, он принимать такое решение не торопится.

"Самое легкое, что я могу сделать, это сказать - давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово", - заметил он, добавив, что ему хватило бы минуты, чтобы начать атаку на исламскую республику.

Однако, подчеркнул он, сейчас это совершать не хочет. "Но я не хочу делать этого, если смогу не делать", - выкрутился политик.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Царьграду объяснил, чем аукнется США столь непродуманная тактика – "болтунов и двоечников". По его словам, в администрации Трампа по-прежнему "дело Болтона живёт и процветает" - и многие внешнеполитические игроки, высказывающие подобные суждения, узко смотрят на иранскую проблематику.

"Любые военные действия даже локального характера против Ирана приведут к глобальной войне, по крайней мере, региональной. Люди, которые делают подобные заявления, о нанесении удара по Ирану, прежде всего проявляют свою абсолютную полную некомпетентность - абсолютно не понимают, какие сложные процессы происходят в иранском обществе", - подчеркнул эксперт,

По его словам, те, кто призывает к атаке на Иран, по сути, консолидирует иранское общество внутри, убежден он.

"Если и есть один великий Мордор, которого все иранцы ненавидят, то это Америка. И как только они пытаются запугать иранский народ, он консолидируется. Подобные заявления, если бы они были бы нормальными людьми, то поняли, что это единственное, что консолидирует это общество.

Но это идиотизм просто. Это точно такая же политика в отношении России и Китая, когда они нас бросили друг другу в объятья. Иран ответит всеми своим, все сто миллионов человек вступят в войну. К нашему счастью, американский генералитет это прекрасно понимает", - добавил Ордуханян.