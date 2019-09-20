Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михаил Горбачев потребовал лишить державы ядерного оружия через "Нобель&quo...
На Украине пригрозили конфисковывать сельхозземли у россиян
"Мало они Кенигсберг утюжили": Сатановский посоветовал американцам вым...
«Наивная вера в превосходство»: в России ответили на слова генерала ВВС США о пл...
Главная / Политика

Дело Болтона живёт и процветает? Почему внешнеполитическим "болтунам и двоечникам" не стоит раскрывать рот на Иран

20 сентября 2019, 22:54  •  94 • Политика
Минфин Соединенных Штатов в пятницу, 20 сентября, ввел санкции против Центрального банка Ирана. Кроме того, США пригрозили вторичными санкциями зарубежным юридическим и физическим лицам, ведущим бизнес с Центробанком Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится. По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, по всей видимости, и после ухода Джона Болтона в отставку, его дело живёт и процветает. Однако, указал эксперт, внешнеполитическим "болтунам и двоечникам" невдомек одно – подобные ограничения сплачивают иранский народ.

Самые высокие санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. По его словам, введенные ограничения - "самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну". В Минфине США это подтвердили, отметив, что Нацбанк был "последним источником средств" для Тегерана.
Помимо прямого запрета для иранского ЦБ предостерегли от сотрудничества с исламской республикой. В противном случае, обещают в Вашингтоне, это грозит вторичными санкциями зарубежным юридическим и физическим лицам, ведущим бизнес с ЦБ Ирана.
В России прокомментировали позицию по поводу введенных ограничений против Ирана. Как пояснил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, санкции нелегитимны.
Москва в свою очередь намерена продолжать сотрудничество с Тегераном, в том числе в банковской сфере. Никоим образом решения Вашингтона на ирано-российское сотрудничество не влияет, подчеркнул он в комментарии РИА Новости.
Однако США могут использовать против Ирана не только экономическое воздействие. Как подчеркнул американский лидер Дональд Трамп, предусмотрен и военный сценарий.

Военный сценарий

Впрочем, добавил американский лидер, он принимать такое решение не торопится.
"Самое легкое, что я могу сделать, это сказать - давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово", - заметил он, добавив, что ему хватило бы минуты, чтобы начать атаку на исламскую республику.
Однако, подчеркнул он, сейчас это совершать не хочет. "Но я не хочу делать этого, если смогу не делать", - выкрутился политик.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Царьграду объяснил, чем аукнется США столь непродуманная тактика – "болтунов и двоечников". По его словам, в администрации Трампа по-прежнему "дело Болтона живёт и процветает" - и многие внешнеполитические игроки, высказывающие подобные суждения, узко смотрят на иранскую проблематику.
"Любые военные действия даже локального характера против Ирана приведут к глобальной войне, по крайней мере, региональной. Люди, которые делают подобные заявления, о нанесении удара по Ирану, прежде всего проявляют свою абсолютную полную некомпетентность - абсолютно не понимают, какие сложные процессы происходят в иранском обществе", - подчеркнул эксперт,
По его словам, те, кто призывает к атаке на Иран, по сути, консолидирует иранское общество внутри, убежден он.
"Если и есть один великий Мордор, которого все иранцы ненавидят, то это Америка. И как только они пытаются запугать иранский народ, он консолидируется. Подобные заявления, если бы они были бы нормальными людьми, то поняли, что это единственное, что консолидирует это общество.
Но это идиотизм просто. Это точно такая же политика в отношении России и Китая, когда они нас бросили друг другу в объятья. Иран ответит всеми своим, все сто миллионов человек вступят в войну. К нашему счастью, американский генералитет это прекрасно понимает", - добавил Ордуханян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
20 сентября 2019, 11:09
Лавров 27 сентября выступит на полях 74-й сессии ГА ООН
20 сентября 2019, 16:24
Песков допустил встречу Путина с генсеком ОПЕК на полях энергофорума
20 сентября 2019, 22:54
Антиглобализм и консерватизм: Русский ответ американскому проекту «Большой Ближний Восток»
20 сентября 2019, 22:54
"Дурацкие идеи": Медведев назвал глупостью планы США прорвать ПВО Калининграда
20 сентября 2019, 22:54
"Уничтожат весь славянский мир": Экс-депутат Рады выступил против продажи крови украинцев иностранцам
20 сентября 2019, 22:54
Спикера Совета Федерации выберут 25 сентября
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
14 сентября 2019, 20:39
Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.