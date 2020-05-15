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Дело «Боинга» МН17: в ход пошли слухи и домыслы

15 мая 2020, 09:55  •  154 • Аналитика

Очевидно, в отсутствие реальных новостей, касающихся начавшегося 9 марта в Нидерландах судебного процесса по делу о гибели 17 июля 2014 года на Донбассе самолета авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17), Русская служба ВВС решила развлечь собственных слушателей очередной «сенсационной информацией», вроде бы имеющей отношение к этому процессу. Вернее, к одному из тех, кто объявлен голландской Фемидой его фигурантом.




Напомним, в феврале 2020 года Генеральная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН-17 четырем лицам: бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) и трем лицам, которых назвала офицерами ГРУ ДНР: Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Причем среди них гражданином Украины является только последний из упомянутых. И вот в ВВС докопались до информации о том, что Харченко, о судьбе которого ходило много пересудов и домыслов, оказывается, в настоящее время арестован и находится в СИЗО министерства юстиции ДНР.

Задержан он, по информации журналистов, был еще 11 марта, а 8 мая срок его пребывания под арестом был продлен еще на два месяца. Ссылаясь на неких неназванных «знакомых» и «сослуживцев» Харченко, ВВС берется утверждать, что инкриминируемые ему обвинения являются «надуманными» и чуть ли не «смешными». Мол, касательно незаконного обыска, якобы проводившегося с его участием еще в 2014 году, «потерпевшие претензий не имеют», а пистолет Макарова, владение которым вменяется ему как незаконное, был выдан Харченко самим МГБ ДНР «для обеспечения личной безопасности» и как раз именно после объявления его фигурантом дела МН17.

На этих основаниях журналисты тут же пытаются строить версию: «…задержание, арест, пребывание в СИЗО – все это не более чем фарс, операция прикрытия». По их мнению, Харченко «таким жестоким образом защищают от повторения судьбы Владимира Цемаха», которого, напомним, спецслужбы Украины умудрились выкрасть на территории ДНР и вывезти в Киев «для допроса» в качестве «важнейшего свидетеля» в рамках истории с малайзийским самолетом. Естественно, таким образом ВВС пытается донести до собственной аудитории нехитрый «посыл» о том, что, раз уж такие комбинации предпринимаются, следовательно, ДНР есть что скрывать: «Если прячут, то неспроста!»

Что можно ответить на подобные, довольно, признаем, топорные попытки не просто создать на пустом месте «горячий» информационный повод, а еще и сделать из него более чем сомнительные выводы? Харченко – вроде как сотрудник разведки ДНР, а в этой организации, как известно, «бывших» не бывает. И официальные причины его водворения под замок и вправду могут иметь мало общего с реальностью, но такова уж специфика разведки в любой стране мира. Мало ли к какому периоду его жизни могли возникнуть вопросы? В конце концов, Харченко на какое-то время вообще «исчезал» из ДНР, и лишь спустя почти три года вернулся на родину и на службу. Вроде бы жил в России, но именно что «вроде бы»…

О выдвинутых обвинениях


Что касается выдвинутых против него (и остальных названных выше фигурантов) в Гааге обвинений, то версия о том, что вся четверка якобы «была причастна к транспортировке на Донбасс установки ЗРК «Бук», из каковой, как уже который год пытаются убедить весь мир представители Киева, и был сбит самолет, шита, откровенно говоря, белыми нитками. Как, впрочем, и вся история с «Буком». И, кстати говоря, на оглашенные в отношении него подозрения Харченко не отреагировал (в отличие от остальных) вообще никак. Даже не стал опровергать, очевидно, в силу полной их несостоятельности.

Кому и зачем могло бы понадобиться его «похищать»? Киеву хватило позора с Владимиром Цемахом, ценность которого как свидетеля оказалась настолько низкой, что он был спешно передан украинской стороной представителям ДНР при первом же обмене пленными. Да обладай он хоть какой-то информацией, которая могла бы быть использована в качестве подтверждения версии, которую в «нэзалэжной» так тщательно пытаются представить единственно верной, в него бы вцепились мертвой хваткой! Однако захваченный республиканец явно отказался повторять вкладываемую ему в уста чудовищную ложь – вот от него и избавились как можно скорее.

Можно не сомневаться, что такая же в точности история произошла бы и с Леонидом Харченко, показания которого явно не способствовали бы достижению цели, к которой стремится Киев. Его арест наверняка никакого отношения к делу МН-17 не имеет и уж точно является внутренним вопросом ДНР. Для того чтобы заткнуть рот человеку или, наоборот, обезопасить его от неприятных случайностей, у разведки имеются способы куда более подходящие, чем публичное задержание (из которого, кстати, никто не делал особого секрета) и помещение в тюремную камеру.

Можно не сомневаться: после того как парализованная пандемией коронавируса Европа оживет, судебный процесс в Гааге продолжится. И уж тогда нас точно будет ждать целый ворох «сенсаций» и «разоблачений» точно такого же пошиба. Впрочем, хочется верить, что правда в конечном итоге все-таки восторжествует.
Александр Харалужный

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