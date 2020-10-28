Дело Байденов и американская "игра престолов" • 113 • Аналитика © REUTERS / Brendan McDermid В скандале с компроматом на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США, много непонятного. Довольно странно выглядит сама история с ноутбуком, который Хантер якобы еще полтора года назад сдал в ремонт и там благополучно забыл. Хозяин компьютерной мастерской очень удачно оказался горячим сторонником Трампа. Заметив на лэптопе наклейку с надписью "Фонд Бо Байдена" (это имя старшего, недавно умершего брата Хантера), он сразу же позвонил в ФБР. А с жесткого диска сделал копию и отослал лучшему другу и адвокату Трампа Руди Джулиани. Тот опубликовал компромат в дружественной президенту газете The New York Post. Все это смотрится словно какой-нибудь старый шпионский триллер с Хамфри Богартом в главной роли. Или как наскоро придуманная отмазка неких сотрудников американских спецслужб, решивших помочь действующему президенту аккурат накануне выборов. Но еще непонятнее гнев американской общественности, обрушившийся на семейство Байденов. Дело в том, что ничего нового в десятках тысяч мейлов, аудио- и видеозаписей, обнаруженных в таинственном ноутбуке, нет. Сын Джо Байдена прекрасно известен местному электорату. Скандалы с его участием начали сотрясать информационное поле еще четверть века назад. Сын политика то попадался на употреблении кокаина — за это его исключили из резерва ВМС США. То внезапно заводил роман с вдовой собственного брата, умершего от рака. То разводился с женой — и она выкладывала прессе все его прегрешения. По ее словам, Хантер Байден растратил все свое состояние на наркотики, стрип-клубы и девушек с пониженной социальной ответственностью. Несколько раз Байден-младший лечился от алкогольной и наркотической зависимости в клиниках, но безуспешно. Единственное, что ему более или менее удалось, как видно из новой порции компромата, — это перейти с дорогого кокаина на дешевый крэк. В самом скандальном видео из коллекции The New York Post сын кандидата в президенты США вступает в интимную связь с некоей женщиной, потом раскуривает крэк и параллельно рассказывает на камеру, как же трудно бороться с наркотической зависимостью. Как ни странно, разгульная жизнь никогда не мешала нашему герою занимать ответственные посты. В 27 лет Байден-младший уже был вице-президентом крупного банка. Через год отец помог получить ему пост директора по электронной коммерции в Министерстве торговли США. С 2006 по 2009 год он был в совете директоров государственной железнодорожной компании "Амтрак" — и все это без малейшего соответствующего опыта. Публикация переписки Хантера лишь подтвердила то, что и так было известно: торгуя доступом к телу папы, Байден-младший получал миллионы долларов от чиновников и топ-менеджеров по всему свету. Только из Китая, в ходе официального визита туда Джо Байдена, на тот момент вице-президента США, Хантеру удалось выудить больше миллиарда долларов "инвестиций". Политика Джо Байдена в связи с сыном — все отрицать. "Я ничего не знал", — не устает повторять он. "Но позвольте, — задается вопросом колумнист The New York Post, — вот Хантер получил из Банка Китая больше миллиарда долларов. Вот они вместе с папой летят из Шанхая в США на борту номер два. И что же, за все десять часов полета сын так и не рассказывает папе о своих сделках?" На самом деле Байден-старший регулярно защищал своего сына от возможных неприятностей. Когда Хантер получил место в совете директоров Burisma, его отец специально прилетел на Украину, чтобы остановить дело о расследовании коррупции в этой фирме. Он даже заставил Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом, пригрозив не перечислить Украине обещанный транш в миллиард долларов. Об этом Джо Байден сам, с юмором и не без хвастовства рассказывал в сенате США: "Я на них посмотрел и сказал — я улетаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вам этих денег не видать. Что ж, елки-моталки, они его уволили". © AP Photo / Nick Wass Вице-президент Джо Байден со своим сыном Хантером Как видим, никто ничего не скрывал. А американские граждане никогда не переживали по поводу коррупции на Украине или в Китае. Рассматривая весь мир как свою вотчину, они вполне спокойно относятся к тому, что зарубежная элита откровенно подкупает американских политиков. Почему же нынешние разоблачения The New York Post вызвали такое негодование? На встречах со своими сторонниками Трамп называет все семейство Байденов преступниками, а огромные толпы подхватывают и скандируют его призыв: "Посадить!" Скорее всего, дело в том, что казус Байденов ярко высветил традиционную клановость американской политики. Хантер обделывал свои темные дела в компании таких же, как он, мажоров — детей политиков и олигархов. Например, одну из фирм, куда впоследствии потекли миллионы из Китая, он создал вместе со своим другом Кристофером Хайнцем. Тот приходится приемным сыном бывшему госсекретарю США Джону Керри и является наследником гигантской бизнес-империи Heinz — той самой, что выпускает легендарный кетчуп. Еще в афере был замешан дядя Хантера, Джеймс. Всех прикрывал самый влиятельный член клана — Джо Байден. Вся эта история раскрыла "жгучую тайну" американской политики, о которой американцы всегда догадывались, но не любили говорить: на самом деле президентские выборы в США — просто регулярный спектакль для широких народных масс. Тем временем настоящие дела обделывают представители всего нескольких кланов. Их фамилии прекрасно всем известны. Они занимают высочайшие посты в государстве и передают их из поколения в поколение. Их потомство оккупирует самые заманчивые места в истеблишменте. Двух президентов, двух конгрессменов, губернатора и мэра подарило стране в XX веке семейство Рузвельтов. Президента, генпрокурора, губернаторов, послов, сенаторов, конгрессменов — многочисленный клан Кеннеди. Посты президента, госсекретаря, губернаторов, сенаторов занимали представители семьи Клинтонов. Два президента, губернатор, сенатор, кандидат в президенты и земельный комиссар штата Техас — таковы достижения клана Бушей. Люди из этих семей — это и есть истинное глубинное государство. Свои посты губернаторов и федеральных судей, свои места в cенате и конгрессе они держат не просто годами — десятилетиями. Тот же Джо Байден, например, был сенатором США на протяжении 36 лет — c 1973 по 2009 год. Недавно он оговорился, что пришел в сенат "180 лет назад", и никто даже не удивился. Кстати, его соперник, действующий президент Трамп, тоже плоть от плоти этой властной элиты. Как ни забавно, он состоит в дальнем родстве с теми самыми Хайнцами, с наследником которых затевал свои аферы Хантер Байден. А сегодня Трамп активно тащит в политику своих детей и родственников. В стране, которая весь мир учит демократии и сменяемости власти, на самом деле все решают одни и те же кланы. Из поколения в поколение здесь разворачивается своя "игра престолов". Скандал в семействе Байденов — просто еще один эпизод в этом бесконечном сериале. А безнаказанные эскапады Хантера лишь подчеркивают незыблемость системы, где даже имена сыновьям дают, как в королевских семьях — Кеннеди-второй, Кеннеди-младший... США грозит "диктатура спецслужб и силовиков": при чем тут Россия Очень характерно высказалась в 2014 году в Politico Барбара Буш, комментируя желание своего сына Джеба (брата и сына президентов США) поучаствовать в выборах: "Для меня нет сомнений, что он лучше всех годится на роль президента, но лучше не надо… Есть же ведь еще и другие семьи..." Долгое время данную мафиозную систему оправдывал длительный экономический подъем. Сегодня, когда каждое новое поколение американцев живет хуже, чем предыдущее, а социальные лифты под завязку забиты мажорами, массам приходится признать, что в цитадели демократии никакой демократии нет. Вместо нее царит ожесточенная грызня олигархических кланов, живо напоминающая беспредел в отсталых странах типа Украины. В последние месяцы она перешла в формат открытой войны — причем воюют элиты собственными гражданами, разрушая целые города, останавливая экономику и не щадя ни жизней, ни здоровья подведомственного населения. © AFP 2020 / Moses Robinson Хантер Байден на Всемирной конференции лидерства в Атланте В случае прихода клана Байденов к власти аферы сына станут политикой отца. "Сонный Джо" никогда не умел поставить своего отпрыска на место. Его друзья и клиенты объясняют это семейной трагедией. Дело в том, что первая жена и маленькая дочь Джо Байдена погибли в автокатастрофе. Пять лет назад умер от рака его старший сын, Бо. Хантер Байден — единственный сын, который остался у политика. Поэтому велика опасность того, что если его 77-летний отец выиграет выборы, то заправлять делами в стране станет Хантер — человек с наркотической зависимостью и фотографиями несовершеннолетних девочек в ноутбуке. В свете такой перспективы как-то понятнее становится, почему избиратели кричат: "Посадить Байденов!" Раздражение простых американцев, ощущающих себя пешками в "игре престолов", выплескивается сегодня на кандидата от Демпартии. Вполне вероятно, что аферы сына похоронят президентские амбиции его отца. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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