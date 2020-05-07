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Дело 2 мая: уголовное преследование грозит ещё нескольким одесским правоохранителям

07 мая 2020, 17:10  •  32 • Украина

Сотрудники ГБР, недавно побывав в ГУНП Одесской области, заинтересовались замначальником ГУНП в Одесской области Иваном Ищенко и командиром батальона полиции особого назначения (бывший «Беркут») Николаем Панькивом, которые присутствовали при столкновении майдановцев и активистов «Куликова поля» 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на свои источники в полиции.

В 2014 году Ищенко, формально сохраняющий должность начальника Тарутинского райотдела, проходил стажировку в облуправлении внутренних дел и помогал заместителю начальника управления — начальнику милиции общественной безопасности Дмитрию Фучеджи. 22 мая 2014 года он был назначен исполняющим обязанности начальника управления общественной безопасности главного управления МВД Украины в Одесской области.

По информации источника, именно Ищенко может стать новым подозреваемым в деле. Панькиву, скорее всего, о подозрении сообщать не будут.

Сам замначальника ГУНП отрицает, что общался со следователями ГБР. По его словам, во время визита в управление они только изымали документы.

Отметим, в настоящее время по делам о кровавых событиях 2—4 мая в Одессе привлекают к ответственности пятерых правоохранителей. Основным фигурантом является бывший начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Пётр Луцюк, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По данным обвинения, 2 мая 2014 года, несмотря на соответствующие предупреждения из министерства и СБУ, Луцюк умышленно не ввёл в действие план «Волна», разработанный специально для предотвращения массовых столкновений. Также выяснилось, что главный милиционер области задним числом пытался подделать документы, свидетельствующие о своевременно принятых им мерах. Его дело суд рассматривает с 2016 года.

Также бывших руководителей городского управления милиции, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности Одесского городского управления ГУ МВД в Одесской области Андрея Нетребского, Вадима Кнышова и Вячеслава Ташматова обвиняют в умышленном бездействии вопреки интересам службы. Кроме того, Андрею Нетребскому и Вадиму Кнышову вменяют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК Украины — заведомое оставление без помощи людей, находившихся в состоянии, опасном для жизни, что привело к гибели 42 человек.

Этих же офицеров, а также начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи обвиняют в незаконном освобождении 4 мая 2014 года 64 человек, задержанных во время беспорядков 2 мая.

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