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Дело – труба

29 октября 2019, 16:24  •  142 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украине не следует доводить ситуацию с транзитом топлива из России до "газовой войны", поскольку Киев однозначно ее проиграет, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире "112 Украина". По словам парламентария, если соглашение не продлят, то Европа будет винить в этом Украину.

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