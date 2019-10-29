Дело – труба

Украине не следует доводить ситуацию с транзитом топлива из России до "газовой войны", поскольку Киев однозначно ее проиграет, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире "112 Украина". По словам парламентария, если соглашение не продлят, то Европа будет винить в этом Украину.