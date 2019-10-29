|
Дело – труба
29 октября 2019, 16:24 • 142 • Карикатуры
Украине не следует доводить ситуацию с транзитом топлива из России до "газовой войны", поскольку Киев однозначно ее проиграет, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире "112 Украина". По словам парламентария, если соглашение не продлят, то Европа будет винить в этом Украину.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2019, 07:54
|
26 октября 2019, 23:24
|
23 октября 2019, 10:54
|
26 октября 2019, 00:39
|
23 октября 2019, 07:39
|
24 октября 2019, 06:24
|
23 октября 2019, 07:39