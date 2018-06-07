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Дело – труба
07 июня 2018, 21:39 • 148 • Карикатуры
Власти Швеции одобрили заявку на строительство "Северного потока — 2", сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг. Подготовка к укладке газопровода начнется в ближайшее время.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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