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Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"

27 мая 2020, 09:55  •  170 • Аналитика
© РИА Новости / Илья Питалев
Завершения укладки трубопровода "Северный поток — 2" ждут уже год, однако то и дело возникают препятствия. Перспективы пока неясны — в бизнес слишком сильно вмешалась политика. Одни хотят с помощью России превратить Германию в главный энергетический хаб континента, другие категорически против сотрудничества с Москвой. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Вся надежда на "Академика"

Газопровод должны были запустить еще в декабре, но из-за американских санкций подрядчик, швейцарская компания Allseas ушла из проекта. И нужно было найти судно, способное проложить трубы по морскому дну.
В конце февраля дальневосточный порт Находка покинул трубоукладчик "Академик Черский". По словам главы Министерства энергетики Александра Новака, именно это судно может достроить недостающие километры "Северного потока — 2". Пройдя Сингапур, обогнув половину земного шара через Индийский и Атлантический океаны под конвоем военных кораблей, спустя два месяца "Академик Черский" достиг порта Мукран на немецком острове Рюген. Это логистическая база проекта.
Известие о появлении в территориальных водах Германии трубоукладчика, принадлежащего дочерней компании "Газпрома", на которую не распространяются американские санкции, взбудоражило политиков. Правда, судно еще предстоит модернизировать, чтобы с его помощью можно было заниматься укладкой труб диаметром 48 дюймов, необходимых для "потока".
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия

Директива преткновения

Другая проблема — Газовая директива Евросоюза, входящая в Третий энергетический пакет. По этому документу владельцу трубопровода нельзя одновременно выступать поставщиком топлива. Оператором газопровода может стать только компания, не имеющая отношения к "Газпрому", а к половине мощностей трубопровода должны получить доступ другие участники рынка.
Однако в прошлом году Германии удалось отстоять поправки к Третьему энергопакету: теперь исключения возможны — и утверждать их вправе не Брюссель, а та страна, через чью территорию проходят газовые трубы.
Оставалась одна загвоздка — в сроках. Изначально "Газпрому" разрешили единолично использовать "Северный поток — 2", если стройка завершится до 23 мая 2019 года. Срок продлили на год, но и к 24 мая 2020-го проект не доведен до конца.
Повторно идти навстречу российской компании Федеральное сетевое агентство Германии не собирается. Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG обратилась в суд ЕС с просьбой отменить требование Газовой директивы, однако иск отклонили.
© Фото : Газпром флот
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
"Жаль, что "Газпром" не учел то, что 23 мая должны вступить в силу поправки Третьего энергопакета, — отмечает в беседе с РИА Новости Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. — Более того, странно, что не взяли в расчет особенности всех циклов работы в условиях санкционной войны. Ведь антироссийские ограничения носят столь тотальный характер, что мы вполне можем говорить о войне".
И все же Германии, по мнению собеседницы агентства, нужен газопровод. "В сложившейся ситуации все свидетельствует о том, что именно "Газпром" окажется в центре давления со стороны и Брюсселя, и Германии", — указывает Еремина.

Политические смыслы

Ранее официальный Берлин занимал жесткую позицию и не поддавался на давление Вашингтона. В то же время не учитывать мнения американцев немцы не могли.
В январе, когда Ангела Меркель встречалась с Владимиром Путиным, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с РИА Новости предупреждал: канцлер вряд ли пойдет наперекор США.
Следует иметь в виду и внутриполитический расклад. "Безусловно, в Германии — ожесточенная закулисная борьба. Есть сильное индустриальное лобби, заинтересованное в России как в надежном поставщике сырья и углеводородов. Такие лоббистские группы прислушиваются к энергетикам и представителям отраслей, а промышленники хотят, чтобы Германия превратилась в энергетический хаб. Им "Северный поток — 2" выгоден", — поясняет эксперт.
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Но иногда приоритеты политиков противоречат интересам бизнеса. Фракции ХДС/ХСС и "зеленых" в бундестаге настроены антироссийски. "Социал-демократы в правящей коалиции занимают умеренную позицию, пытаются сохранять вектор восточной политики, но при этом играть и на особом партнерстве с США", — уточняет Камкин.
С Брюсселем тоже нельзя не считаться. "Интересы этого квазиправительства Европы и Берлина как субъекта национального государства и экономики порой расходятся. Для Брюсселя важна диверсификация поставок, свою роль играет и демонизация России, мнение, что Москва пытается взять Европу в экономические заложники", — отмечает собеседник РИА Новости.
Однако в Брюсселе осознают, что от российского газа отказаться невозможно, добавляет Наталья Еремина. "В конце концов Россия располагает крупнейшими запасами. Диверсификация — это политическая игра. Брюссель идет навстречу США, демонстрирует, что якобы не так сильно зависит от Москвы, заключая контракты с другими поставщиками. И Берлин с Брюсселем здесь заодно. Просто ФРГ придерживается скорее прагматичного подхода, а Брюссель — политического", — рассуждает эксперт.
© РИА Новости / Михаил Голенков
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в акватории Калининграда
Пока неясно, приступит ли "Академик Черский" к прокладке заключительного участка трубопровода в Германию. Но в любом случае под санкции судно "Газпром флота" не подпадает, а значит, когда оно возьмется за работу, остановить проект будет куда сложнее. И если Вашингтон не придумает новых способов воспрепятствовать "Северному потоку — 2", в этом году его все-таки достроят.

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