Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, что понимается под понятиями денацификации и демилитаризации Украины, он подчеркнул: цель делить эту страну на части не стоит.

Песков дал интервью телеканалу Sky News Arabia, где рассказал о целях спецоперации России на Украине. Пресс-секретарь президента отметил, что последние восемь лет в Незалежной было сильно влияние нацистской идеологии.

"Мы хотим освободить её от этой идеологии", - произнёс он, говоря о первой задаче России.

На Украине расширяется присутствие инфраструктуры НАТО. Это представляет опасность для России. Именно поэтому была поставлена цель демилитаризации. Достижение её позволит изменить баланс в сфере безопасности в Европе. Важно, чтобы Украину больше не накачивали вооружениями страны-члены Североатлантического альянса.

"Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности", - добавил Дмитрий Песков.