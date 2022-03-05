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Делить на части – не цель: Песков объяснил, что значит денацификация и демилитаризация Украины
05 марта 2022, 04:00 • 74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, что понимается под понятиями денацификации и демилитаризации Украины, он подчеркнул: цель делить эту страну на части не стоит.
Песков дал интервью телеканалу Sky News Arabia, где рассказал о целях спецоперации России на Украине. Пресс-секретарь президента отметил, что последние восемь лет в Незалежной было сильно влияние нацистской идеологии.
"Мы хотим освободить её от этой идеологии", - произнёс он, говоря о первой задаче России.
На Украине расширяется присутствие инфраструктуры НАТО. Это представляет опасность для России. Именно поэтому была поставлена цель демилитаризации. Достижение её позволит изменить баланс в сфере безопасности в Европе. Важно, чтобы Украину больше не накачивали вооружениями страны-члены Североатлантического альянса.
"Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности", - добавил Дмитрий Песков.
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