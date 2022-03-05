Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предате...
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
Главная / Политика

Делить на части – не цель: Песков объяснил, что значит денацификация и демилитаризация Украины

05 марта 2022, 04:00  •  74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, что понимается под понятиями денацификации и демилитаризации Украины, он подчеркнул: цель делить эту страну на части не стоит.
Песков дал интервью телеканалу Sky News Arabia, где рассказал о целях спецоперации России на Украине. Пресс-секретарь президента отметил, что последние восемь лет в Незалежной было сильно влияние нацистской идеологии.
"Мы хотим освободить её от этой идеологии", - произнёс он, говоря о первой задаче России.
На Украине расширяется присутствие инфраструктуры НАТО. Это представляет опасность для России. Именно поэтому была поставлена цель демилитаризации. Достижение её позволит изменить баланс в сфере безопасности в Европе. Важно, чтобы Украину больше не накачивали вооружениями страны-члены Североатлантического альянса.
"Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности", - добавил Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


74
Источник
Похожие новости
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
05 марта 2022, 00:30
Власти США отреклись от заявлений об убийстве Путина: "Это не позиция правительства"
05 марта 2022, 00:30
Роскомнадзор поставил ультиматум Apple из-за Минобороны России: Явное неуважение государству
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
05 марта 2022, 02:15
Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"
05 марта 2022, 02:15
Наёмникам на Украине не светит Женевская конвенция: Минобороны России предупредило
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
05 марта 2022, 00:30
Власти США отреклись от заявлений об убийстве Путина: "Это не позиция правительс...
05 марта 2022, 00:30
Роскомнадзор поставил ультиматум Apple из-за Минобороны России: Явное неуважение госу...
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
05 марта 2022, 02:15
Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2022, 13:45
Секретный доклад Генштаба Зеленскому: ВСУ готовят три котла
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
26 февраля 2022, 18:20
Переполох в верхах – так реагируют в Вильнюсе на развал киевского режима
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.