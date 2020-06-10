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Деликатные "похороны" "Северного потока - 2"? США уже грозят Норвегии
10 июня 2020, 11:00 • 115 • Политика
Американское издание устроило на бумаге деликатные "похороны" газопровода "Северный поток - 2". США грозят санкциями Норвегии.
Именно это ждёт норвежскую сертификационную компанию Det Norske Veritas, если та одобрит "Северный поток - 2", предупреждает американское издание Washington Examiner.
Оно ссылается на новый законопроект, который представили на прошлой неделе американские сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин. Если документ будет принят, то власти США получат право накладывать санкции на любые иностранные организации, которые берутся обслуживать газопровод.
Журналист развернул уже знакомые американские тезисы о том, что "Северный поток - 2" якобы приведёт к монополии российского газа в Европе и усилит энергетическую зависимость ЕС от Москвы. После этого автор плавно переходит на рекламу американского сжиженного природного газа, который станет "прекрасной альтернативой" российскому сырью, передаёт ИноСМИ.
Отметим, что в прошлом году США пригрозили санкциями датской компании, которая должна была заниматься укладкой труб "Северного потока - 2" на морском участке. После это предприятие отказалось участвовать в проекте. Руководство ЕС тогда выразило возмущение в связи с американской политикой. Оно обратило внимание на то, что европейские компании не нарушали закон. Их нельзя наказывать санкциями за то, что они занимаются легальным бизнесом.
Как ранее писали "Невские новости", "Газпром инвест" купит трубы большого диаметра за 100 млрд рублей. Товар должны будут поставить в течение двух следующих лет.
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