Деликатные "похороны" "Северного потока - 2"? США уже грозят Норвегии

Именно это ждёт норвежскую сертификационную компанию Det Norske Veritas, если та одобрит "Северный поток - 2", предупреждает американское издание Washington Examiner.

Оно ссылается на новый законопроект, который представили на прошлой неделе американские сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин. Если документ будет принят, то власти США получат право накладывать санкции на любые иностранные организации, которые берутся обслуживать газопровод.

Проще говоря, если на компанию наложат санкции, то "Северный поток - 2", вполне возможно, вообще никогда не достроится. Это будет очень хорошо, - пишет автор материала Том Роган.

Журналист развернул уже знакомые американские тезисы о том, что "Северный поток - 2" якобы приведёт к монополии российского газа в Европе и усилит энергетическую зависимость ЕС от Москвы. После этого автор плавно переходит на рекламу американского сжиженного природного газа, который станет "прекрасной альтернативой" российскому сырью, передаёт ИноСМИ.

Отметим, что в прошлом году США пригрозили санкциями датской компании, которая должна была заниматься укладкой труб "Северного потока - 2" на морском участке. После это предприятие отказалось участвовать в проекте. Руководство ЕС тогда выразило возмущение в связи с американской политикой. Оно обратило внимание на то, что европейские компании не нарушали закон. Их нельзя наказывать санкциями за то, что они занимаются легальным бизнесом.