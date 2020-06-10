Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / Политика

Деликатные "похороны" "Северного потока - 2"? США уже грозят Норвегии

10 июня 2020, 11:00  •  115 • Политика
Американское издание устроило на бумаге деликатные "похороны" газопровода "Северный поток - 2". США грозят санкциями Норвегии.
Именно это ждёт норвежскую сертификационную компанию Det Norske Veritas, если та одобрит "Северный поток - 2", предупреждает американское издание Washington Examiner.
Оно ссылается на новый законопроект, который представили на прошлой неделе американские сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин. Если документ будет принят, то власти США получат право накладывать санкции на любые иностранные организации, которые берутся обслуживать газопровод.
Проще говоря, если на компанию наложат санкции, то "Северный поток - 2", вполне возможно, вообще никогда не достроится. Это будет очень хорошо, - пишет автор материала Том Роган.
Журналист развернул уже знакомые американские тезисы о том, что "Северный поток - 2" якобы приведёт к монополии российского газа в Европе и усилит энергетическую зависимость ЕС от Москвы. После этого автор плавно переходит на рекламу американского сжиженного природного газа, который станет "прекрасной альтернативой" российскому сырью, передаёт ИноСМИ.
Отметим, что в прошлом году США пригрозили санкциями датской компании, которая должна была заниматься укладкой труб "Северного потока - 2" на морском участке. После это предприятие отказалось участвовать в проекте. Руководство ЕС тогда выразило возмущение в связи с американской политикой. Оно обратило внимание на то, что европейские компании не нарушали закон. Их нельзя наказывать санкциями за то, что они занимаются легальным бизнесом.
Как ранее писали "Невские новости", "Газпром инвест" купит трубы большого диаметра за 100 млрд рублей. Товар должны будут поставить в течение двух следующих лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 07:00
Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17
10 июня 2020, 01:00
"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.