Делиев и Скрипка, или Кликуши погорелых театров на службе у Пиночетика • 180 • Украина

Не может одна кукла-варежка, надетая на руку Госдепа, творить Ад, происходящий на Украине. Истребление людей идет по всем фронтам: война, тарифы, уголовные статьи за измену родине, санкции за русский язык и оскорбление чувств шариковых… Нет, одному с такой масштабной зачисткой территории явно не справиться, даже если переименовать куклу из Петрушки в Пиночетика, даже если распихать своих марионеток с головами из опилок по СНБО и СБУ. Здесь клакеры нужны, как в Большом театре, чтобы вовремя Пиночетику подгавкнули, а недовольных засвистали.



Многие, уверена, не прошли мимо очередного высера музыканта-кликуши Олега Скрипки из группы «ВВ». Выказывая согласие с политикой режима, он заявил: «Люди, которые создают русскоязычный контент, являются частью российского культурного пространства, потому что группы, которые в Канаде поют на украинском языке, они же украинские. А люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины, так сложилось. Они не украинцы, но резиденты Украины.



Такой как бы намек, что русских Украины неплохо бы отлучить от выборов. Причем, рано или поздно так и случится, можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, как патриоты намерены вычислять русскость — по группе крови, форме черепа, наличию книг Булгакова на полках?



Замечу, что на титульных украинцев и резидентов людей разделил человек, родившийся в Таджикистане, проведший отрочество в России, а в период безвременья и нищеты 90-х чухнувший на ПМЖ во Францию. Казалось бы, гражданин мира, к которым условности в виде вышиванок обычно не прирастают…



Да так, в общем, и было! Однажды я уже упоминала об эпохальной пресс-конференции Скрипки, которую тот давал в Одессе в допервомайданные времена. Тогда группа «поразила» город сельским шиком, заехав на сцену на «Хаммере». Музыканты вообще были в тот период на понтах, опьянев от успеха в России и заработка от тамошних гастролей. Они общались с журналистами с запредельной высоты, словно заполучили славу Rolling Stones.



Но неожиданно их «мировое величие» нарушил голос студентки-практикантки с украинского филфака — она задала Скрипке вопрос на украинском языке. Понятно, что от Одессы «рок звезда» такого не ожидала. Засим Скрипка несколько раз издевательски переспросил ее — что-что, мол? А потом выдал «вашу говирку я не понимаю», так и не ответив на вопрос и гротескно вылупившись на аудиторию — ну, поддержите меня, поржите над селом, рискнувшим заговорить с моим величеством…



И тут внезапно, аккурат на первом Майдане, этот космополит, снимающийся в российских мюзиклах и фильмах, вдруг прозрел. Мало того, что стал идеологом различных гуцульских (лишь бы не русских) фестивалей, так еще на волне «мягкой» украинизации, когда патриоты выживали русские песни пока только из радиоэфиров, ударился в гебельсовскую философию.



Когда его спросили, почему народонаселение не воспринимает украинский продукт, он ответил — потому что оно дебильное, с низким IQ и заслуживает проживания в гетто. Прямая цитата: «Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой «сложной» обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтеры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им «Владимирский централ».



Правда интересно, какими глазами в этот момент посмотрела на него та самая девочка, задавшая вопрос на мове…



Впрочем, примеров внезапных идеологических трансмутаций в мозгах небрезгливых менестрелей сотни и тысячи — один Зеленский чего стоит! Или «выдатни пысьмэнныки» эпохи развитого социализма, которые славили Ленина и партию так, что редактору «Правды» оставалось повеситься от осознания собственного убожества, но в перестройку с шестом запрыгнули в РУХ, а потом и в первый состав Верховной рады на правах махровых националистов. Так вот, несмотря на массовость этого патологического явления, не могу не вспомнить еще один заслуживающий внимания пример.



Взять лидера одесской комик-труппы «Маски», которая в свое время была чрезвычайно популярна на постсоветском пространстве, Георгия Делиева. Как, безусловно, многогранный артист, помимо клоунады и драматических ролей, он сколотил еще и рок-группу. И в 2008 году выстрелил вместе с ней смелым клипом «Рідна Україна», в котором поглумился над насильственной украинизацией: «Я е … л вашу дэржавну мову!».



В ролике он поет на сцене, а секьюрити — один в один мовные инспектора сегодня — постоянно его поправляют: «Державною, будь ласка». Музыкант не выдерживает и выдает куплет: «А якщо кому моя писня нэ до вподобы, нэхай купляе билэт на пиизд и допиздае в общий вагин» (азировка еще не была изобретена, не забываем). Тут уже охранники не выдерживают, поднимаются на сцену, а Делиев кроет матом и «мову, и ваших пысьмэнников вместе с вами» и посылает на… президента, на тот момент Ющенко. Охранники же пинают Делиева ногами, после чего на сцене звучит гимн США. Пророчески-то как вышло!



Собственно, после этого клипа Делиев какое-то время побирался в соцсетях — подайте денег на очередное кино, ибо государство почему-то не выделяет. А потом ничего — в украинизацию втянулся. В частности, снялся в фильме «Донбасс», где тамошние жители были показаны быдлом, которое «само себя обстреливает». «Это очень достоверно, — безапелляционно заявил Делиев о картине, — как будто это документальный фильм».



А его родственница и директор «Маски шоу» Наталья Делиева по части свидомости продвинулась еще дальше — возглавила одесскую областную ячейку партии «Голос» Вакарчука и даже баллотировалась от нее в мэры Одессы, правда, почти с нулевым результатом. А из «хороших» поступков этой партии, как мы уже знаем, взятие на поруки убийцы-националиста Стерненко. То есть благодаря клоунам из «Голоса» тварь разгуливает на свободе и подстрекает к гонениям на неугодных журналистов и вообще на «вату».



Вы, правда, можете возразить: ну, при чем к Делиеву его родственники? И даже процитировать извечное «не трогайте артистов, проституток и кучеров — они служат любой власти». И знаете, будете правы! Это между собой поехидничать еще можно, а так-то пусть снимаются себе актеришки, не жизни же им, в конце концов, ломать. И родственники их, действительно, не при чем.



Но только и у меня тогда встречный вопрос: а каким боком к здравому смыслу (равно как к закону и морали) массовые задержания родственников бывших лидеров одесского антимайдана, например, которые никого, надо сказать, не убивали, однако им вменяют измену родине и 15 лет лишения свободы? И так по всей Украине. Легко, играючи людям жизни ломают… Под одобряющие высказывания дурачков-актеров, которым и вправду лучше бутафорские сопли жевать, нежели говорить.



И еще по поводу артистов и проституток — ладно бы они Пиночетика на корпоративах развлекали, потому что семерых по лавкам кормить надо. Но ведь они не просто за закрытыми дверями ноги в канкане задирают, а откровенно поддерживают преступников и кричат «Ату их, ату!», указывая на тех же русскоязычных, то есть на своих зрителей, на большинство, на самих же себя вчерашних! Понимаете, какая мразь… Пожалуй, это что-то еще невиданное в современной истории. На фоне чего недовольство российской публики своими артистами и «одними и теми же рожами на голубых огоньках» выглядит как-то жалко. Ведь все-таки, что хуже — Киркоров с пером в заднице или предатели, заделавшиеся нацистами?

Не может одна кукла-варежка, надетая на руку Госдепа, творить Ад, происходящий на Украине. Истребление людей идет по всем фронтам: война, тарифы, уголовные статьи за измену родине, санкции за русский язык и оскорбление чувств шариковых… Нет, одному с такой масштабной зачисткой территории явно не справиться, даже если переименовать куклу из Петрушки в Пиночетика, даже если распихать своих марионеток с головами из опилок по СНБО и СБУ. Здесь клакеры нужны, как в Большом театре, чтобы вовремя Пиночетику подгавкнули, а недовольных засвистали.Многие, уверена, не прошли мимо очередного высера музыканта-кликуши Олега Скрипки из группы «ВВ». Выказывая согласие с политикой режима, он заявил: «Люди, которые создают русскоязычный контент, являются частью российского культурного пространства, потому что группы, которые в Канаде поют на украинском языке, они же украинские. А люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины, так сложилось. Они не украинцы, но резиденты Украины.Такой как бы намек, что русских Украины неплохо бы отлучить от выборов. Причем, рано или поздно так и случится, можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, как патриоты намерены вычислять русскость — по группе крови, форме черепа, наличию книг Булгакова на полках?Замечу, что на титульных украинцев и резидентов людей разделил человек, родившийся в Таджикистане, проведший отрочество в России, а в период безвременья и нищеты 90-х чухнувший на ПМЖ во Францию. Казалось бы, гражданин мира, к которым условности в виде вышиванок обычно не прирастают…Да так, в общем, и было! Однажды я уже упоминала об эпохальной пресс-конференции Скрипки, которую тот давал в Одессе в допервомайданные времена. Тогда группа «поразила» город сельским шиком, заехав на сцену на «Хаммере». Музыканты вообще были в тот период на понтах, опьянев от успеха в России и заработка от тамошних гастролей. Они общались с журналистами с запредельной высоты, словно заполучили славу Rolling Stones.Но неожиданно их «мировое величие» нарушил голос студентки-практикантки с украинского филфака — она задала Скрипке вопрос на украинском языке. Понятно, что от Одессы «рок звезда» такого не ожидала. Засим Скрипка несколько раз издевательски переспросил ее — что-что, мол? А потом выдал «вашу говирку я не понимаю», так и не ответив на вопрос и гротескно вылупившись на аудиторию — ну, поддержите меня, поржите над селом, рискнувшим заговорить с моим величеством…И тут внезапно, аккурат на первом Майдане, этот космополит, снимающийся в российских мюзиклах и фильмах, вдруг прозрел. Мало того, что стал идеологом различных гуцульских (лишь бы не русских) фестивалей, так еще на волне «мягкой» украинизации, когда патриоты выживали русские песни пока только из радиоэфиров, ударился в гебельсовскую философию.Когда его спросили, почему народонаселение не воспринимает украинский продукт, он ответил — потому что оно дебильное, с низким IQ и заслуживает проживания в гетто. Прямая цитата: «Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой «сложной» обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтеры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им «Владимирский централ».Правда интересно, какими глазами в этот момент посмотрела на него та самая девочка, задавшая вопрос на мове…Впрочем, примеров внезапных идеологических трансмутаций в мозгах небрезгливых менестрелей сотни и тысячи — один Зеленский чего стоит! Или «выдатни пысьмэнныки» эпохи развитого социализма, которые славили Ленина и партию так, что редактору «Правды» оставалось повеситься от осознания собственного убожества, но в перестройку с шестом запрыгнули в РУХ, а потом и в первый состав Верховной рады на правах махровых националистов. Так вот, несмотря на массовость этого патологического явления, не могу не вспомнить еще один заслуживающий внимания пример.Взять лидера одесской комик-труппы «Маски», которая в свое время была чрезвычайно популярна на постсоветском пространстве, Георгия Делиева. Как, безусловно, многогранный артист, помимо клоунады и драматических ролей, он сколотил еще и рок-группу. И в 2008 году выстрелил вместе с ней смелым клипом «Рідна Україна», в котором поглумился над насильственной украинизацией: «Я е … л вашу дэржавну мову!».В ролике он поет на сцене, а секьюрити — один в один мовные инспектора сегодня — постоянно его поправляют: «Державною, будь ласка». Музыкант не выдерживает и выдает куплет: «А якщо кому моя писня нэ до вподобы, нэхай купляе билэт на пиизд и допиздае в общий вагин» (азировка еще не была изобретена, не забываем). Тут уже охранники не выдерживают, поднимаются на сцену, а Делиев кроет матом и «мову, и ваших пысьмэнников вместе с вами» и посылает на… президента, на тот момент Ющенко. Охранники же пинают Делиева ногами, после чего на сцене звучит гимн США. Пророчески-то как вышло!Собственно, после этого клипа Делиев какое-то время побирался в соцсетях — подайте денег на очередное кино, ибо государство почему-то не выделяет. А потом ничего — в украинизацию втянулся. В частности, снялся в фильме «Донбасс», где тамошние жители были показаны быдлом, которое «само себя обстреливает». «Это очень достоверно, — безапелляционно заявил Делиев о картине, — как будто это документальный фильм».А его родственница и директор «Маски шоу» Наталья Делиева по части свидомости продвинулась еще дальше — возглавила одесскую областную ячейку партии «Голос» Вакарчука и даже баллотировалась от нее в мэры Одессы, правда, почти с нулевым результатом. А из «хороших» поступков этой партии, как мы уже знаем, взятие на поруки убийцы-националиста Стерненко. То есть благодаря клоунам из «Голоса» тварь разгуливает на свободе и подстрекает к гонениям на неугодных журналистов и вообще на «вату».Вы, правда, можете возразить: ну, при чем к Делиеву его родственники? И даже процитировать извечное «не трогайте артистов, проституток и кучеров — они служат любой власти». И знаете, будете правы! Это между собой поехидничать еще можно, а так-то пусть снимаются себе актеришки, не жизни же им, в конце концов, ломать. И родственники их, действительно, не при чем.Но только и у меня тогда встречный вопрос: а каким боком к здравому смыслу (равно как к закону и морали) массовые задержания родственников бывших лидеров одесского антимайдана, например, которые никого, надо сказать, не убивали, однако им вменяют измену родине и 15 лет лишения свободы? И так по всей Украине. Легко, играючи людям жизни ломают… Под одобряющие высказывания дурачков-актеров, которым и вправду лучше бутафорские сопли жевать, нежели говорить.И еще по поводу артистов и проституток — ладно бы они Пиночетика на корпоративах развлекали, потому что семерых по лавкам кормить надо. Но ведь они не просто за закрытыми дверями ноги в канкане задирают, а откровенно поддерживают преступников и кричат «Ату их, ату!», указывая на тех же русскоязычных, то есть на своих зрителей, на большинство, на самих же себя вчерашних! Понимаете, какая мразь… Пожалуй, это что-то еще невиданное в современной истории. На фоне чего недовольство российской публики своими артистами и «одними и теми же рожами на голубых огоньках» выглядит как-то жалко. Ведь все-таки, что хуже — Киркоров с пером в заднице или предатели, заделавшиеся нацистами? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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