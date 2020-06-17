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Дельфины-"разведчики" докладывают Путину - редкое фото заинтриговало иностранцев
17 июня 2020, 23:00 • 74 • Политика
Иностранные пользователи воодушевились архивным фотоснимком президента России Владимира Путина. Фото было сделано на Варадеро. Комментаторы, впечатлённые заплывом Путина с дельфинами, тут же придумали своё объяснение снимку, мол, президенту РФ дельфины докладывают разведданные об американских субмаринах.
На портале "Only in Russia" в Twitter комментаторов заинтриговал архивный снимок с президентом России Владимиром Путиным. На фото запечатлено, как политик плавает с двумя дельфинами.
Иностранные пользователи тут же стали строить предположения, будто эти дельфины - разведчики, и они, мол, докладывают российскому лидеру разведданные.
"Редкое фото: дельфины докладывают Путину разведданные об американских субмаринах", - отмечают комментаторы.
Скриншот Twitter Only in Russia
Сам снимок, который запустил целую дискуссию в Сети, был сделан в декабре 2000 года на Кубе.
Архивное фото было опубликовано в числе серии других в виртуальном альбоме "Путин. 20 лет" на странице 20.kremlin.ru.
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