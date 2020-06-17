Дельфины-"разведчики" докладывают Путину - редкое фото заинтриговало иностранцев

На портале "Only in Russia" в Twitter комментаторов заинтриговал архивный снимок с президентом России Владимиром Путиным. На фото запечатлено, как политик плавает с двумя дельфинами.

Иностранные пользователи тут же стали строить предположения, будто эти дельфины - разведчики, и они, мол, докладывают российскому лидеру разведданные.

"Редкое фото: дельфины докладывают Путину разведданные об американских субмаринах", - отмечают комментаторы.

Скриншот Twitter Only in Russia

Сам снимок, который запустил целую дискуссию в Сети, был сделан в декабре 2000 года на Кубе.

Архивное фото было опубликовано в числе серии других в виртуальном альбоме "Путин. 20 лет" на странице 20.kremlin.ru.