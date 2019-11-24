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Дельфинов в Чёрном море стало меньше в десятки раз. Зато появилось 200 мусорных островов
24 ноября 2019, 22:24 • 2 • В мире
Черноморская экспедиция "Полёты с дельфинами" выявила тревожное сокращение численности дельфинов, которых стало меньше в десятки раз. На этом фоне было отмечено появление около 200 "мусорных островов".
Таковы первые итоги полномасштабных научно-исследовательских авиаучётов китообразных, которые были проведены на большей части акватории Чёрного моря у российского побережья Кавказа в сентябре. География исследований простиралась от Керченского пролива до Адлера.
Как выяснили учёные, если раньше во встречаемых группах было по нескольку сотен особей, теперь максимальное зафиксированное количество - 37, сообщает пресс-служба Международного экологического фонда "Чистые моря".
По словам замгендиректора фонда Анны Субботиной, одна из причин уменьшения численности дельфинов в группах - миграция рыбы, которой они питаются, в другие районы Чёрного моря.
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