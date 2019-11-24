Дельфинов в Чёрном море стало меньше в десятки раз. Зато появилось 200 мусорных островов

Таковы первые итоги полномасштабных научно-исследовательских авиаучётов китообразных, которые были проведены на большей части акватории Чёрного моря у российского побережья Кавказа в сентябре. География исследований простиралась от Керченского пролива до Адлера.

Как выяснили учёные, если раньше во встречаемых группах было по нескольку сотен особей, теперь максимальное зафиксированное количество - 37, сообщает пресс-служба Международного экологического фонда "Чистые моря".

По словам замгендиректора фонда Анны Субботиной, одна из причин уменьшения численности дельфинов в группах - миграция рыбы, которой они питаются, в другие районы Чёрного моря.