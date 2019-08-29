Delfi: Литва опасается криминальных украинских кварталов

Пока «революционеры гидности» орудовали на Украине, Прибалтику они устраивали вполне

Всё больше беспокойства вызывает в Литве наплыв заробитчан из Украины, количество которых стабильно увеличивается в общей массе мигрантов. В Литве опасаются, что за гастарбайтерами последуют криминальные элементы с оружием, которого на Украине пруд пруди, а потом в городах появятся целые украинские кварталы.

«Притом, что в потоке мигрантов можно обнаружить и китайцев, и индийцев, и вьетнамцев, основную массу всегда формировали три ближайших соседа по бывшему социалистическому «общежитию» – украинцы, белорусы и россияне. Причем, россиян было больше всего до 2015 г., после чего их вытеснили аж на третье место украинцы. И с тех пор трудовая иммиграция (ТИ) обрела ярко выраженный «жовто-блакытный» (жёлто-голубой) окрас», – сообщает D elfi – сеть крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике .

Иногда доля украинцев среди трудовых мигрантов достигает 80%, однако литовские власти это не пугает, и в прошлом году в Киеве даже было подписано специальное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере миграции. По этому соглашению литовская сторона обязалась не применять дискриминационные меры в части оплаты труда украинских гастарбайтеров. Также в соглашении была затронута и проблема нелегального трудоустройства. Издание отмечает, что в связи с этим в Литве даже был подготовлен законопроект, устанавливающий порядок идентификации личности строителей. Отныне все физические и юридические лица, занятые в строительстве, должны будут приобретать карты идентификации личности, которые станут не просто средством борьбы с нелегалами, но и будут вести учёт рабочего времени и оплату труда. Дело в том, что именно в строительном бизнесе находится больше всего «теневых» средств – от 500 до 700 миллионов евро ежегодно. Есть подозрение, что практически все эти «теневые» финансы связаны с украинцами, не получившими вида на жительство и разрешения на работу.

«Приводится и гуманный акцент – мол, хотим защитить нелегалов от произвола работодателей, от жутких бытовых условий и т.п. И это не измышления: СМИ пестрят историями о том, в каких условиях батрачат порой нелегалы, по существу ставшие объектами торговли между посредниками и работодателями. Некоторые из них даже не знают, на какую компанию работают и кто их хозяин. А когда приходят контролёры, элементарно сбегают. В свою очередь, квалифицированные специалисты, в частности, отделочники, предпочитают работать в одиночку, но тоже в тени, не регистрируя свой бизнес», – пишет автор статьи Владимир Скрипов.

Delfi пытается объяснить своим читателям, что трудовые мигранты – благо для страны и не следует их опасаться. Предпринимателям это объяснять не нужно – они и так прекрасно понимают, что без тех же украинцев многие стройки пришлось бы остановить, а предприятия закрыть – в Литве практически не осталось своих рабочих рук.

Поэтому власти любят ставить в пример развитые страны ЕС, такие как Великобритания, Норвегия, Швеция, где ТИ очень высока, но они не делают из этого проблемы.

А один из самых больших плюсов, по мнению издания, – это то, что на работу приезжают люди молодые, которые платят налоги и тем самым поддерживают пенсионную систему – именно этот факт правительство Литвы пропагандирует как основное благо для страны.

«В частности, министр экономики Виргиниюс Сенкявичюс в интервью Žinių radijas весьма похвально отозвался об украинских рабочих, которые подают хороший знак литовским предпринимателям для развития бизнеса. И по поводу страхов на счёт их «дурного влияния», сослался на опыт Дании, других стран Восточной Европы, где доля ТИ выше, а условия для трудовой карьеры только улучшились», – говорится в статье.

Однако литовское общество продолжает отрицательно относиться к явлению ТИ, причём, не с экономической, а с социальной точки зрения. Говоря об украинском наплыве, опасаются, что вслед за гастарбайтерами в Литву потянется и криминал с оружием и наркотиками. А потом появятся украинские кварталы, подобные китайским кварталам в некоторых странах.

Ирония судьбы, но именно Литва не только горячее других прибалтийских республик поддерживала войну в Донбассе, но и активно помогала советским оружием и боеприпасами киевскому режиму, а теперь боится, что с этим же оружием в страну прибудет криминал (который, кстати, составлял костяк многих карбатов). Но сеяли же ветер, прекрасно зная, что придётся пожинать бурю.

«Что касается пенсионного эффекта, то и тут опыт западных стран разочаровывает. Ведь молодые гастарбайтеры тащат за собой ещё и семьи, которые требуют пособия и пенсии. А политкорректный Брюссель им потакает. Поэтому либералы и критикуют власть за нерешительность в вопросе привлечения побольше мигрантов. В частности, Линас Сесицкас в своём тексте обращает внимание, что по индексу интеграции мигрантов Литва заняла 34 место среди 38 обследованных стран», – говорится в статье.

При этом среди мигрантов в Литве практически нет африканцев или азиатов – только украинцы и белорусы, которые близки по культуре и, в общем-то, не создают проблем.

Однако консервативная часть общества всё равно настроена категорически против иностранцев, какими бы они ни были. Объясняя это тем, что мигранты – народ ненадёжный, поработав немного в Литве, они уезжают дальше на Запад – туда же, куда уехала и основная часть молодого населения Прибалтики.

При этом они не могут решить самую больную проблему Литвы – сокращение населения. А, значит, по мнению консерваторов, усилия властей должно быть направлено не на привлечение мигрантов, а на возвращение домой своей молодёжи. Другими словами – на создание более комфортных условий для работы литовцев в своей стране. Выглядят такие планы хорошо. Однако кто создаст такие комфортные условия? Получается замкнутый круг. А, значит, от мигрантов никуда не деться.

Единственный выход, по мнению Delfi, привлекать не только чернорабочих, но и специалистов, причём так, чтобы они приезжали надолго или навсегда. Других вариантов пока нет.