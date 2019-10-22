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Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

22 октября 2019, 15:09  •  102 • Украина
Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, запланированным на 28 октября. Об этом сообщили в российском Минэнерго.
 
РИА Новости
 

«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.

По итогам встречи делегаты отметили конструктивность прошедших переговоров.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил снижение цены на газ для Украины при прямых поставках до 20%.

Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН объяснил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева об отсутствии смысла в продлении газового контракта с «Газпромом» на действующих условиях.

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