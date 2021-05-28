Делегаты из России оценили победные для Асада выборы

Избирательный процесс в Сирии, где большинство граждан проголосовали за Башара Асада, прошёл без нарушений в рамках всех международных правил. Об этом заявили делегаты из России.

В Сирии одержал победу на президентских выборах Башар Асад. После подсчёта голосов он набрал более 95 процентов голосов. Как сообщили в сирийском парламенте, за действующего лидера проголосовало 13,5 млн сирийцев.

"Он победил, получив абсолютное большинство голосов", - заявил спикер парламента страны Хаммуда Саббаг.

После оглашения победы Асада в Дамаске запустили фейерверк. Народ вышел на улицы, чтобы порадоваться победе лидера.

Асад поблагодарил сирийцев за свою победу и заявил, что завтра начнётся новый период строительства Сирии такой, какой она должна быть.

Как отметили делегаты из России, оценивавшие ход выборов в САР, весь процесс прошёл без нарушений.

Все состоялось в рамках международных правил, передает РИА Новости со ссылкой на представителей делегации.