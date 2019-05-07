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Делегаты десяти стран почтили память советских воинов на кладбище Сен-Мартен во Франции

07 мая 2019, 23:39  •  37 • Политика
Представители России, Франции и Сербии, а также Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении во вторник почтили память советских воинов, павших в борьбе с фашизмом на военном кладбище Нуайе-Сен-Мартен на севере Франции.
В ходе церемонии дипломаты, сенаторы и депутаты Франции, представители местного правительства, школьники и ветераны собрались с флагами и штандартами у мемориала "Цветы России" на территории некрополя. Под гимны своих стран делегаты возложили к памятнику венки и проследовали в здание мэрии города, где продолжилось торжественное мероприятие.
Посол РФ во Франции Алексей Мешков указал в своем выступлении, что несмотря на конфликты в российско-французской истории, страны смогли наладить взаимодействие. "Главная сила любого народа - извлекать уроки из своей истории", - подчеркнул он, добавив, что последние сто лет Россия и Франция всегда были союзниками.
Посол призвал хранить память о героях и не допустить повторения войны. По его словам, только вместе страны могут построить общее безопасное и процветающее евразийское пространство.

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