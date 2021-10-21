|
Делегаты четырёх стран ушли с конференции в Афинах на время выступления Матвиенко
21 октября 2021, 13:55 • 202 • Политика
Представители сразу четырёх стран покинули зал конференций в Афинах, где проходит заседание Европейской конференции председателей парламентов. Все они ушли на время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Показательный "перфоманс" исполнили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Как рассказал один из представителей России, члены делегации Польши и Балтийских стран покинули зал, когда начала выступать Валентина Матвиенко.
Позже все вернулись на свои места кроме Эстонии. Места представителей этой страны по-прежнему пустуют.
Подпишитесь на нас
202
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2021, 00:10
|
17 октября 2021, 01:25
|
16 октября 2021, 19:35
|
19 октября 2021, 18:10
|
16 октября 2021, 00:55
|
18 октября 2021, 07:45
|
19 октября 2021, 06:30