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Делегаты четырёх стран ушли с конференции в Афинах на время выступления Матвиенко

21 октября 2021, 13:55  •  202 • Политика
Представители сразу четырёх стран покинули зал конференций в Афинах, где проходит заседание Европейской конференции председателей парламентов. Все они ушли на время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Показательный "перфоманс" исполнили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Как рассказал один из представителей России, члены делегации Польши и Балтийских стран покинули зал, когда начала выступать Валентина Матвиенко.
Позже все вернулись на свои места кроме Эстонии. Места представителей этой страны по-прежнему пустуют.

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