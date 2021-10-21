Делегаты четырёх стран ушли с конференции в Афинах на время выступления Матвиенко

Представители сразу четырёх стран покинули зал конференций в Афинах, где проходит заседание Европейской конференции председателей парламентов. Все они ушли на время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Показательный "перфоманс" исполнили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Как рассказал один из представителей России, члены делегации Польши и Балтийских стран покинули зал, когда начала выступать Валентина Матвиенко.

Позже все вернулись на свои места кроме Эстонии. Места представителей этой страны по-прежнему пустуют.