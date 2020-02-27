|
Делегацию с Украины пригласили на Ялтинский экономический форум
27 февраля 2020, 17:54 • 41 • Украина
Представителей Украины пригласили посетить VI Ялтинский международный экономический форум, проведение которого запланировано на апрель 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба форума со ссылкой на зампредседателя организационного комитета ЯМЭФ Андрея Назарова.
© Максим Блинов РИА Новости
«Мы бы хотели, чтобы представители Украины были на форуме, потому что ялтинская площадка является объективной международной площадкой, где можно обсуждать важные не только экономические, но и политические вопросы», — говорится в сообщении.
Назаров добавил, что украинские бизнесмены посещают Ялтинский экономический форум.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 05:09
|
27 февраля 2020, 01:54
|
23 февраля 2020, 19:39
|
26 февраля 2020, 03:09
|
25 февраля 2020, 10:54
|
23 февраля 2020, 15:24
|
20 февраля 2020, 17:09