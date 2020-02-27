Делегацию с Украины пригласили на Ялтинский экономический форум

Представителей Украины пригласили посетить VI Ялтинский международный экономический форум, проведение которого запланировано на апрель 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба форума со ссылкой на зампредседателя организационного комитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

«Мы бы хотели, чтобы представители Украины были на форуме, потому что ялтинская площадка является объективной международной площадкой, где можно обсуждать важные не только экономические, но и политические вопросы», — говорится в сообщении.

Назаров добавил, что украинские бизнесмены посещают Ялтинский экономический форум.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.