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Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ после решения по России
26 июня 2019, 19:39 • 14 • Украина
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после решения о подтверждении полномочий российской делегации объявила, что покидает зал заседания ассамблеи.
Reuters
Как передаёт Интерфакс, после принятия соответствующей резолюции украинская делегация собралась в центре зала и объявила, что покидает его.
После этого, как подчёркивается, заседание было прервано.
Отмечается, что члены делегации Украины прокричали на английском языке: «Мы покидаем заседание».
26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.
Позднее ассамблея приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России.
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