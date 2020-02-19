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Делегация украинской партии планирует приехать в Москву на День Победы
19 февраля 2020, 05:09 • 64 • Украина
Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сопредседатель партии, депутат Верховной рады Юрий Бойко.
АГН «Москва»
«75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация поедет в Москву... Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Бойко заявил, что его партия борется с попытками переписывания истории и одним из этапов борьбы «является участие в празднике великой Победы».
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил сформировать и направить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
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