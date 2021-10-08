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Делегация США посетила Тирасполь

08 октября 2021, 01:00  •  53 • Украина
«Позиция молдавской стороны невнятна, а все заявления расходятся с делом»
Столицу Приднестровья посетила американская делегация во главе с заместителем помощника Госсекретаря США в Бюро по вопросам Европы и Азии Робин Данниган в сопровождении Временной поверенной в делах США в Молдове Лоры Рубин и советника по политическим и экономическим вопросам Посольства США Анны Морголис, сообщает пресс-служба президента ПМР.
Встреча главы непризнанной республики Вадима Красносельского с американской делегацией прошла в Администрации президента Приднестровья.
Вадим Красносельский выразил надежду на «взаимно комфортное взаимодействие и плодотворное сотрудничество» и подчеркнул важную роль Соединённых Штатов в работе «Постоянного совещания…», поскольку США входят в переговорный формат «5+2» в качестве наблюдателя. Робин Данниган со своей стороны заверила, что в Вашингтоне поддерживают переговорный процесс и всегда выступают за его продолжение и дальнейшее развитие.
Президент Приднестровья напомнил, что позиция Тирасполя остаётся неизменной, она понятна и прозрачна и участникам переговорного процесса, и наблюдателям. Основа этой позиции – положения, вошедшие в документ «Берлин+», однако с учётом проблем, появившихся уже после составления документа. И среди этих проблем одной из самых главных на сегодняшний день остаётся транспортная блокада Республики, в результате которой ограничено свободное передвижение автомобилей с приднестровскими номерами.
«Президент ПМР подчеркнул, что считает залогом успешного продолжения переговоров исполнение всеми участниками взятых на себя ранее обязательств. При этом, по словам Вадима Красносельского, позиция молдавской стороны невнятна, а озвучиваемые во всеуслышание заявления расходятся с делом»,
– говорится в сообщении пресс-службы президента ПМР.
Ещё 29 сентября Вадим Красносельский направил президенту Молдавии Майе Санду письмо, которое было вручено ей 30 сентября.
В письме были подробно описаны все проблемы, существующие в отношениях Тирасполя и Кишинёва, решение которых нельзя откладывать. Глава ПМР призвал власти Молдовы незамедлительно продолжить переговорный процесс, про который в Кишинёве давно забыли.
Подобные письма были отправлены от имени председателя правительства ПМР Александра Мартынова премьер-министру Молдовы Наталье Гаврлице, а от имени председателя Верховного Совета ПМР Александра Коршунова – спикеру парламента Молдовы Игорю Гросу. Прошла неделя, однако никакой реакции с молдавской стороны до сих пор не последовало, отметил Красносельский в беседе с заместителем помощника Госсекретаря США, подчеркнув, что всё же надеется на то, что в Кишинёве вспомнят про необходимость продолжения переговоров.
Журналисты молдавского издания NewsMaker обратились за комментариями в пресс-службу президента Молдовы Майи Санду, однако там лишь подтвердили, что письмо было зарегистрировано в аппарате президента. Собирается ли Майя Санду отвечать Вадиму Красносельскому, никто не знает.
Соб. корр. ФСК
На фото: встреча американской делегации с президентом ПМР Вадимом Красносельским и главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым, источник – пресс-служба президента ПМР.

Фонд Стратегической Культуры

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