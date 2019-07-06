Делегация РФ предложила назначить представителя ПА ОБСЕ по борьбе с героизацией нацизма

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ в субботу выступила с инициативой о создании должности спецпредставителя ПА ОБСЕ по вопросам борьбы с героизацией нацизма, идею поддержали представители более чем 10 стран. Об этом журналистам сообщил член российской делегации, депутат Госдумы Артем Туров.

Предложение было озвучено в ходе круглого стола, посвященного предложенной российскими парламентариями резолюции "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ним нетерпимостью", проект которой будет рассмотрен в ходе текущей сессии ПА ОБСЕ. "Мы выдвинули инициативу - предложить Бюро ПА ОБСЕ создание отдельного [института] спецпредставителя [ассамблеи], который бы занимался вопросами, связанными с тематикой борьбы с героизацией фашизма, нацизма", - сказал Туров. По его словам, на круглом столе были представители Израиля, США, Румынии, Кипра, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Германии, Азербайджана, Канады и Литвы. Инициатива встретила поддержку. "В декабре будет заседание Бюро, мы будем выносить [предложение] на заседание Бюро. К декабрю будем готовить предложение", - добавил депутат.

Данный круглый стол стал первым мероприятием, проведенным делегацией РФ за последние несколько лет на площадке ПА ОБСЕ.

Согласно предлагаемой резолюции, ПА ОБСЕ решительно осуждает сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, оправдание этнических чисток и призывает противодействовать героизации нацистского движения, включая чествование членов Waffen-SS.

"Думаю, против героизации нацизма будут все, если только не будет [голосовать против резолюции] кто-то из маргиналов в связи с тем, что она предложена Россией. Думаю, у резолюции большие шансы на прохождение", - сказал журналистам член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.