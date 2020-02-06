Делегация МВФ завершила инспекцию Молдовы

Вывод МВФ: «Государство коррумпировано, юстиция не работает, законы не применяются»

В среду в Кишинёве состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Молдовы Иона Кику и руководителя миссии МВФ для Молдовы Рубена Атояна. На пресс-конференции были подведены итоги двухнедельной работы делегации МВФ в Кишинёве. В настоящее время в Молдове действует программа МВФ, которая завершается 20 марта.

«Ничто уже не может повлиять на успешное завершение программы МВФ. Республика Молдова является одной из немногих стран, которым удалось успешно реализовать программу от начала до конца. Достижение было достигнуто в условиях большой политической турбулентности. С прошлого года у нас было три правительства и две избирательные кампании. Но мы показали, что бюджетная система невосприимчива к политическим проблемам»,

– рассказал на пресс-конференции Ион Кику.

При этом он особо подчеркнул, что государство не брало на себя обязательства по повышению налогов, и пообещал в будущем не затрагивать уровень доходов населения, особенно уязвимых слоёв. «Все обязательства выполняются исключительно в интересах граждан», – отметил премьер.

По словам Иона Кику, правительство Молдовы во время переговоров с делегацией МВФ высказало «твёрдое намерение и желание правительства получить новую программу сотрудничества с фондом».

«Я письменно обращусь к руководству фонда с просьбой о новой программе с МВФ. Хорошим началом для этого является успешное завершение действующей программы. Такая программа необходима правительству не столько ради денег, сколько для поддержки проводимых реформ в Молдове»,

– пояснил глава правительства.

Руководитель миссии МВФ Рубен Атоян отметил в своём выступлении, что переговоры в Кишинёве прошли конструктивно.

«Исполнительный совет директоров обсудит отчёт миссии 17 марта. После завершения оценки программы Молдова получит примерно 20 миллионов долларов США. Целей программы, поддержанной МВФ, в большинстве своём удалось достичь. Реформы привели к восстановлению банковской системы и укреплению менеджмента в финансовом секторе, а значит – к макроэкономической стабильности»,

– отметил Атоян.

В то же время глава делегации МВФ заявил, что в стране существуют определённые риски – политическая нестабильность, задержки в проведении реформ, изменение политики. Все эти факторы могут повлиять на внешнее финансирование.

По его словам, общее восприятие ситуации в Молдове говорит о том, что «государство коррумпировано, юстиция не работает должным образом, законы не применяют как надо, а засилье госпредприятий негативно влияет на конкуренцию и продуктивность». Тем не менее МВФ рассмотрит вероятность дальнейшего сотрудничества с Молдовой.

Отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции, Ион Кику ещё раз заверил, что повышение налогов на фонд заработной платы даже не обсуждался, он пообещал, что никакой дополнительной нагрузки на бизнес не будет, наоборот, «правительство заинтересовано создавать хорошие условия бизнесу в целях развития экономики».

Также не обсуждался вопрос о повышении тарифов на газ для населения Молдавии – ни в этом году, ни в следующем.

«Сейчас это не обсуждается, так как для этого нет предпосылок. В нынешнем году мы получаем газ по тарифам существенно ниже, чем в прошлом году. Но мы живём не в условиях коммунизма, а в условиях рыночной экономики. В зависимости от цен и размера заработной платы тарифы могут увеличиться, а также могут и снижаться»,

– ответил Кику журналистам, тем самым дав понять, что нынешние тарифы на газ – не навсегда.