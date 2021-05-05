Делегация Индии полностью самоизолировалась на саммите G7 в Лондоне

Индийская делегация, участвующая во встрече глав МИД стран G7 в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе. Такое решение делегатам пришлось принять, после того как двое из из них сдали положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно из заявления правительства Великобритании.

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что после ухода на самоизоляцию индийская делегация примет участие в пленарном заседании G7 дистанционно.

Уход на самоизоляцию делегации, члены который сдали положительные тесты на коронавирус, предусмотрен протоколом проведения саммита G7. Его разработали специально для первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран организации.

МИД Великобритании ранее подчёркивал соблюдение строгих правил безопасности и мер по недопущению распространения коронавируса. Все участники дискуссий и обслуживающий персонал ежедневно сдают тесты на коронавирус. Участников саммита во время заседаний разделяют перегородки.

Напомним, саммит G7 проходит с 3 по 5 мая в Лондоне.

Кроме министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.