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Делегация Госдумы прибыла с визитом в Сирию

11 апреля 2018, 14:09  •  91 • Политика

ХОМС (Сирия), 11 апреля. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с координатором депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным ("Единая Россия") прибыла в среду с визитом в САР, передает корреспондент ТАСС.

В рамках визита предстоят встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года. Для участия в соответствующей церемонии в Сирию прибудут представители руководства единороссов.

Предполагается также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

В состав делегации вошла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, которая стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирию с начала конфликта. Она намерена заключить соглашение между ХМАО и провинцией Хомс о сотрудничестве в различных областях, развитии экономических, культурных, образовательных связей. "Цель - продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из ХМАО в восстановлении Сирии", - пояснили в делегации.

Программа визита также предполагает посещение города Хасия - крупного промышленного центра, который серьезно пострадал во время войны, но в настоящее время активно восстанавливается. "Там будут встречи с администрацией города и представителями инвесторов. Главный акцент будет сделан на экономическом восстановлении Сирии", - отметил собеседник агентства.

Российские законодатели также проведут ряд гуманитарных акций, в том числе подарят спортивную форму дамасским школьникам - детям погибших военнослужащих.

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