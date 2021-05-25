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Делегация ЕС в Молдове занялась консолидацией правых сил

25 мая 2021, 00:50  •  13 • Украина
«Победа прозападных партий приведёт к дестабилизации ситуации в стране», – Игорь Додон
В Молдавию прибыла с официальным визитом делегация депутатов Европарламента – для встреч с представителями проевропейских политических сил накануне внеочередных парламентских выборов.
В составе делегации депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан, отвечающий за связи ЕС с Кишинёвом, и называющий себя «лучшим другом Молдовы», а также евродепутаты и члены Парламентской ассамблеи Euronest Андрюс Кубилюс и Анджей Галицкий.
Мурешан не скрывает цели визита – скорейшее сближение Молдовы с Евросоюзом.
«Я приехал в Кишинёв. Теперь приступаю к работе. Цель ясна: модернизация Молдовы, её скорейшее сближение с Европейским союзом и сотрудничество со всеми, кто разделяет эти цели»,
– заявил Мурешан.
У делегации ЕС большие планы – за три дня необходимо провести множество встреч: с президентом Майей Санду, с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем, главой Нацбанка Октавианом Армашу, с представителями ЦИК, а также с послами ЕС, США и Британии в Кишинёве. Не считая представителей прозападных политических сил Молдовы, первыми из которых стали члены партии «Платформа DA».
«Сегодня в офисе «Платформы DA» мы приняли группу депутатов Европарламента: Зигфрида Мурешана, Анджея Галицкого и Андрюса Кубилюса. Мы говорили о вакцинации, выборах и гражданах Республики Молдова. Мы заверили евродепутатов, что сделаем всё возможное, чтобы выборы 11 июля 2021 года были свободными и справедливыми, а административный ресурс не искажал результат выборов, от которых зависит благополучие завтрашнего дня»,
– сообщил вице-председатель Платформы DA Игорь Мунтяну.
А глава «Платформы DA» Андрей Нэстасе напомнил, что без его партии «невозможно сформировать настоящую демократическую проевропейскую власть в Молдове».
«Сегодня важны не имена, а процесс объединения проевропейских сил. Мы исповедуем принцип – в парламенте должно присутствовать проевропейское большинство, а сформированное им правительство будет без воров и коррупционеров. Опираясь на эти требования, мы открыты к сотрудничеству для всех сил. Противостоять деструктивным формированиям должен общий фронт, сформированный из политиков и представителей гражданского общества»,
– заявил Нэстасе.
По мнению же главы Партии социалистов и экс-президента Молдовы Игоря Додона, победа правых сил может привести к дестабилизации ситуации в стране, которая окажется под тотальным внешним контролем, а про нейтралитет Молдовы можно будет забыть.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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