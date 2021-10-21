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Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления России на европейской конференции

21 октября 2021, 13:55  •  88 • Политика
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Валентина Матвиенко успела только встать за трибуну
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда слово взяла Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА "Новости". 
Спикер Совета Федерации успела только выйти на трибуну, после чего делегации демонстративно покинули зал. 
Напомним, что Европейская конференция глав парламентов проходит в Греции. Мероприятие продлится три дня: с 20 по 22 октября. Российскую делегацию в Афинах возглавляет Валентина Матвиенко. 
Конференция проводится под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ожидается, что спикер СФ будет участвовать в открытии мероприятия. Также Матвиенко выступит с докладом на тему "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги". 
В течение этих трех дней представительница РФ планирует встретиться с председателем греческого парламента. Также Матвиенко пересечется с лидерами делегаций других стран. 
В состав делегации также вошли вице-спикер Совфеда Константин Косачев, Григорий Карасин, Сергей Кисляк и Инна Святенко. 

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