|
"Делают манипуляции": Кравчук рассказал о хитрости Первого канала
18 февраля 2021, 16:10 • 161 • Политика
Экс-президент Украины оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения
Ведущие на Первом канале буквально схитрили, устроив разговор Леонида Кравчука с главой ДНР Денисом Пушилиным. Это дал понять сам бывший глава Незалежной, а ныне руководитель делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
По его словам, на российском телевидении "делают некоторые манипуляции". В частности, ему не говорили, что к разговору в прямом эфире подключится глава самопровозглашенной республики.
Кравчук отметил, что задал вопрос телеведущему. А тот вместо ответа предложил спросить то же самое у Пушилина.
Леонид Макарович доказал, что не "трус". Он никого не боится и будет говорить со всеми, но при этом защищать "национальные стратегические интересы Украины", заверил первый президент Незалежной. Поэтому и спросил у главы ДНР о войне на юго-востоке Незалежной.
Ему не важно, с кем вести беседу, главное – разъяснить позицию Украины по Донбассу. И на российских телеканалах, и на любых других он не раз утверждал, что Киев не пойдет ни на какие уступки, отметил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
На Украине не утихает скандал, вызванный недавним диалогом в прямом эфире одного из российских телеканале лидера ДНР Дениса Пушилина и первого президента Незалежной, главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. На защиту бывшего главы страны встал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и не только.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2021, 12:00
|
15 февраля 2021, 18:15
|
14 февраля 2021, 19:20
|
13 февраля 2021, 00:15
|
15 февраля 2021, 09:05
|
12 февраля 2021, 13:15
|
11 февраля 2021, 21:40