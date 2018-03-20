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Делайте ставки: Симоньян уверена, что отравление Скрипаля "раскроют" к началу ЧМ-2018

20 марта 2018, 20:39  •  172 • Политика
Скотленд-Ярд объявил, что расследование дела Скрипаля займет много месяцев.
Полиция Великобритании официально заявила, что на расследование дела об отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля уйдут месяцы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что следствие чудесным образом завершится аккурат к началу чемпионата мира по футболу в России.
"Теперь они говорят, что расследование Скрипаля займет месяцы. Где принимают ставки на то, что его опубликуют аккурат перед нашим ЧМ?" - пишет Симоньян в Telegram.
Напомним, что буквально на следующую неделю после инцидента со Скрипалем британские политики принялись заявлять о высокой вероятности причастности России к этому делу. Утверждалось, что у Лондона есть серьезные доказательства по этому делу.
Однако в понедельник, 19 марта, Скотленд-Ярд заявил, что до конца расследования еще очень и очень далеко, и оно, скорее всего, растянется на многие месяцы. В британской полиции даже не смогли назвать крайнего срока завершения следствия.
Главный редактор RT уверена, что как только шумиха вокруг дела Скрипаля поуляжется, о нем снова вспомнят специально к началу чемпионата мира по футболу в России и волна беспочвенных обвинений ударит с новой силой.

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