«Делай, как я скажу, и всё будет хорошо»: как женщины оформляли миллионные кредиты для жениха из «Казначейства РФ»

Мужчина, сидя в тюрьме, под видом холостяка из «Казначейства РФ» обманным путём заставлял женщин оформлять кредиты и отдавать деньги ему. Схема афериста только на первый взгляд кажется простой и очевидной. Он знакомился в интернете, представлялся высокопоставленным чиновником, ищущим серьёзных отношений. Рассказывал сказку, услышав которую, даже не встречаясь с ним лично, женщины бежали в банки и переводили ему миллионы рублей. Точное число жертв мошенника неизвестно, подозреваемый задержан и предстал перед судом.

Виктории (здесь и далее имена пострадавших женщин изменены) 35 лет. Работает врачом в московской больнице, преподаёт в мединституте. Без пяти минут кандидат наук. Машину водит. Вот только замужем не была и детей нет. Ищет судьбу на сайте знакомств, но тамошние мужчины отсекаются при первичной переписке: элементарно не могут поддержать интересный разговор.

И вдруг в субботу утром приходит единственное более-менее человеческое сообщение (авторская орфография, синтаксис и пунктуация сохранены):

«Вы мне очень понравились, хотел бы познакомиться с вами для серьёзных отношений, буду рад нашему знакомству, я недавно зарегистрировался для серьёзных отношений, так как в личном плане, мало времени на поиски. Родом из Афин, по национальности полу грек, полу еврей, в Москве проживаю с 1998 года, давно не иностранец, по вере, просто верю в БОГА, не женат и женат не был, очень хочу детей, считаю что везде есть хорошие люди, поэтому ищу отношения на сайте, работаю гос.службе связано с экономикой, переписку о себе на сайтах знакомств не веду, только ватсаппе. Жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу о себе более подробно, то что вас будет интересовать, текст не копирова и не шаблон, из за служебной работы номер здесь не указываю, но уверен вы не разочаруетесь во мне, жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу и уверен вы не разочаруетесь, этот текст адресован вам, моё имя Янис».

Сразу созвонились. Говорил мужчина с приятным восточным акцентом. В голосе чувствовалась уверенность. Представившийся Янисом Грандовичем Илиевым, 36 лет, рассказал о своих взглядах на жизнь, переживаниях, планах. В тот момент он, по его собственным словам, находился в Сочи в командировке вместе со своим дядей, который одновременно и его босс: совмещали отдых с оценкой какого-то строительного проекта. Искренне интересовался работой Виктории, её жизненными планами. Говорил, что мечтает о детях. Незаметно они проболтали весь выходной — это была суббота, 24 августа 2019 года. Виктория была уверена, что это «её мужчина». Надо встречаться. Но не всё так просто...

Принц в Системе

«Понимаю, что выглядит невероятно, но попытайся просто поверить мне. И ты не пожалеешь», — начало звучало как в кино. По словам Яниса, он входит в некое закрытое сообщество, даже касту — чиновников-финансистов. Жениться хочет на «девушке из простых, так как свои все заморочены на деньгах». Но даже на свидание сходить с кем-то «не из их Системы» он не может — личная охрана Яниса доложит дяде, а тот перекроет кислород.

Врач Виктория поверила мошеннику

© Алексей Боярский / RT

«Внутри нашей Системы всех идентифицируют по картам. Дядя посмотрит номер твоей карты, удостоверится, что ты своя, проверенная, и успокоится», — объяснил Янис. Получалось, что наряду с обычными банковскими картами существуют некие особые, для «людей в Системе», на таких картах держат миллиарды. Чтобы Виктория стала «своей», Систему придётся обмануть: привязать открытую на неё карту к счёту самого Яниса, на котором лежат 72 млрд рублей. Что это за система такая, Янис не объяснил: мол, «это наши банковские заморочки», неспециалисту понять сложно. Пропустить или нет нового члена, эта всесильная Система решает исходя из его финансовой репутации — кредитной истории. Поэтому Виктории нужно не откладывая, прямо в понедельник, подать заявки на кредит в пять банков. А после одобрения взять там деньги в размере максимально одобренных сумм. Система якобы тут же оценит благонадежность Виктории и выпустит на неё ту самую особую карту: они с Янисом смогут сразу встретиться. Деньги потом можно будет сразу вернуть в банки, а от уплаты процентов Система Викторию освободит.

«Делай, как я скажу, и всё будет хорошо», — говорил Янис.

10 банков за неделю

В воскресенье общение продолжилось. А в понедельник, 26 августа, Виктория под контролем Яниса отправилась брать кредиты. Собственно, это он составил ей список банков, выбрал ближайшие отделения. И весь день был с ней на связи. Голосом в беспроводной гарнитуре или сообщениями в WhatsApp. Виктория докладывала обо всех своих действиях: вошла в банк, встала в очередь, подписала документы и т.д. Что точно говорил ей Янис, она не помнит: понедельник и вторник, за которые она взяла 1 млн 170 тыс. рублей в крупнейшем российском госбанке и ещё 5 млн рублей в другом госбанке, прошли в каком-то тумане. Сейчас она вспоминает, что, пока Янис был с ней на связи, она испытывала состояние абсолютного покоя. Из пяти банков, куда она подала заявки, кредиты выдали в четырёх, в одном отказали.

«Плохо. Система видит отказ и тебя не пропускает», — сообщил Янис.

Теперь, чтобы успокоить Систему, для активации выпущенной спецкарты Виктории надо положить на неё деньги. Сначала 3 млн рублей. Но почему ей класть нужно именно свои? У Яниса же, по его словам, многомиллиардное состояние на счету.

«Твоя карта привязана к моей. И пока она не активирована, я из своих денег ни копейки взять не могу — счёт заблокирован», — выкрутился Янис.

Сумму нужно было передать самому Янису.

«Ты меня не знаешь, мы даже ещё не виделись лично, — заметил он. — Давай, для твоего спокойствия, я пришлю за деньгами свою секретаршу. Она напишет расписку — как бы берёт у тебя в долг под залог своего автомобиля».

Секретарша не приехала — якобы у неё заболел ребенок. Янис переслал Виктории скрин экрана с сообщением от «Оля-секретарь». На нём было фото: выложенные на столе рукописная расписка с указанием паспортных данных, раскрытый паспорт и свидетельство о регистрации Hyundai Tucson. А заодно скрин экрана с вопросом Оли-секретаря о том, знает ли дядя Яниса об этом «новом партнёре по нефти»? Так Янис якобы представил секретарше Викторию. Из расписки следовало, что Ольга принимает деньги для «руководителя Казначейства РФ» — именно так был обозначен статус Яниса.

А дальше началась чехарда. Система постоянно «выражала недоверие» и требовала перевода всё новых и новых сумм, которые росли ежедневно, как ставки в казино: «если сегодня деньги закинем, то 5 млн рублей, а если завтра, то уже 7 млн рублей». Янис внушил Виктории: что-то пошло не так, он потерял доступ к своим миллиардам, рискует «спалиться» перед всесильным дядей, а виновата в этом Виктория. Постепенно мягкий доброжелательный тон Яниса сменился на угрожающий, в языке появился мат.

«К концу недели я поняла, что боюсь этого человека. И уже хочу лишь получить эту карту, вернуть свои деньги и спустить отношения на тормозах», — вспоминает Виктория.

О том, что она имеет дело с банальным мошенником, в голову не пришло, — думала, что это действительно какой-то очень влиятельный и страшный человек. В результате игр по «разблокировке карты» она за неделю, с 26 августа по 2 сентября, взяла кредиты в 10 банках и передала Янису 15 млн рублей! Что-то переводила на указанные им номера счетов, что-то отдала назвавшим пароль «спецкурьерам» на присланных им автомобилях.

«Лучше тебе сразу сдохнуть!»

Но даже после этого «недоверчивая» Система требовала всё новых подтверждений — очередных денег на карту. К следующей субботе Виктория поняла, что запуталась в чём-то страшном: влипла в историю с неким загадочным мажором и его влиятельным дядей, блокировкой неизвестно чьих миллиардов. И главное — Система, видимо, уже никогда не вернёт кредитные 15 млн рублей.

«Написала предсмертное письмо родителям, — рассказывает Виктория. — Думала, что моё самоубийство сохранит наш дом».

Виктория с родителями, братом, его женой и племянницей живут в частном доме в Подмосковье. Девушка была уверена, что из-за неё банки могут отнять жилище и выгнать семью на улицу. А смерть, как ей казалось, аннулирует долги.

После написания записки неожиданно стало легче. Снова вернулась надежда. По словам Яниса, оставалось внести ещё каких-то 500 тыс. рублей. Поздно вечером 2 сентября в полнейшем нервном истощении Виктория начала звонить знакомым — просить в долг. Все отказывали. Когда в час ночи она позвонила очередному другу-юристу и дрожащим голосом попросила полмиллиона, тот вытянул из неё всю историю.

«Да это же обычный жулик», — вынес заключение юрист.

На следующий день Виктория написала заявление в полицию. Но общение с Янисом необходимо было продолжить — уже в оперативных целях. А тот не унимался: «Нужно внести послезавтра 4 млн рублей. Если не успеешь, то придется вносить уже 9 млн. Займи у кого хочешь. Карту тут же разблокируют. И этому человеку я отдам в два раза больше, чем он тебе одолжил».

Виктория сделала вид, что ищет деньги. Плела про какого-то «мужика, который заинтересовался такой инвестицией под 100% в день», потом про «подругу, которая приедет из-за границы». Когда Янис понял, что денег не будет, стал тянуть уже по мелочи: 35 тыс. за «активацию операций». Потом попросил данные зарплатной карты Виктории, вместе с CVV-кодом, — якобы она нужна для Системы. И оплатил этой картой какие-то свои расходы. А когда понял, что выпотрошил женщину полностью и взять больше нечего, начал склонять к суициду. Вместо интеллигентного топ-менеджера с ней уже разговаривал отмороженный уголовник.

«Якобы из-за меня у них начались проблемы, его дядя уже выслал ко мне домой каких-то бандитов, — вспоминает Виктория в беседе с RT. — Отца и брата убьют, меня и мать изнасилуют, пустят на панель. Мол, вот уже сегодня в 19:00 жди гостей. И всё время говорил: «Лучше тебе сразу сдохнуть, чем видеть, что сделают с твоей семьёй».

«Из-за какой-то лохушки...»

История Виктории развивалась в конце августа—начале сентября 2019 года. Включившись в расследование, корреспонденты RT нашли ещё двух потерпевших от этого же мошенника. Одна, Мила, 27 лет, тоже врач, отдала 3 млн рублей кредитных денег в марте 2019 года. Вторая, Эльвира, 29 лет, сотрудница государственной компании, отдала 1 млн рублей, также взятых в кредит, в декабре 2018 года. Истории аналогичные: «богатый холостяк», «влиятельный дядя», «Система» и т.д. В случае с Милой даже имя совпало: ей он представился Янисом Грандом.

Обе эти девушки написали заявления в разные отделы полиции. В обоих случаях мошенника даже не искали — на данный момент работа по тем уголовным делам прекращена. Надеемся, их сейчас объединят с делом Виктории. Информацию полицейским RT передал.

И заявлением Виктории тоже никто не занимался. Помогла случайность. По настоянию адвоката Виктории, её направили на психологическое исследование — понять, использовались ли в отношении неё какие-то приёмы вроде гипноза или нейролингвистического программирования. И если до этого единственной реакцией полицейских были смешки и намеки, мол, вы что, совсем дура, то судебный психолог Татьяна Хрущёва отнеслась по-человечески. Она не только провела исследование, но и бесплатно оказала психологическую помощь. И позвонила своему знакомому адвокату Фёдору Богатырёву, бывшему следователю, полковнику юстиции.

«Поразила жестокость ситуации», — комментирует RT Богатырёв, который включился в это дело совершенно бесплатно. Он обратился к бывшим коллегам в МВД. В отдел полиции начались звонки начальства.

«Какая-то лохушка, а за неё полковники вписались», — передали потом реакцию угрозыска. Викторию вызвали, опросили. Но мошенника при этом всё равно никто не искал!

«Вычислил его мой друг-айтишник», — рассказывает RT психолог Татьяна Хрущева.

Мошенник шифровался. По два раза в неделю менял сим-карты. Отправив сообщение в WhatsApp, тут же его удалял (видимо, для того, чтобы жертва не могла сделать скриншот). Но всё же попался. Виктория рассказала Янису о подруге, которая якобы может дать денег «под 100% через два дня», попросила связаться с подругой и поговорить. Для подтверждения существования подруги дала её сайт. От переговоров Янис отказался. Но на сайт из любопытства зашёл. Это позволило выяснить IMEI-номер его смартфона и модель. Все эти данные передали полиции. Жулик оказался бережливым — симки выбрасывал, а на смартофонах сэкономил. По этим данным его и вычислили.

Секретарша существует!

Позже оперативники изучат его звонки и найдут ещё одну жертву. Алла, 27 лет, медсестра. Отдала 1 млн 120 тысяч рублей (тоже взятых в кредит) в сентябре нынешнего года. Алле жулик представился Вольфом.

Одна из жертв, Алла, в отделении полиции

© Алексей Боярский / RT

И, наконец, найдут «Олю-секретаршу». Все были уверены, что фото раскрытого паспорта и документов на автомобиль — данные случайного человека. Оказалось, что нет.

«Да, я действительно дала такую расписку», — рассказала RT девушка, вышедшая из того самого Hyundai Tucson.

Ольге 30 лет, репетитор английского языка. Как и Алла с Эльвирой, одна растит маленького ребенка. Однако, только пережив развод, снова замуж не рвётся. С ней мошенник сыграл чуть иначе.

«Узнав, что я одна с ребенком, предложил помочь деньгами, — рассказывает Ольга. — Сказал, что очень богатый человек, деньги для него вообще не имеют значения. Почему бы и не взять?».

В случае с Ольгой карта в Системе была необходима, чтобы девушка, якобы, могла пользоваться деньгами с миллиардного счета Яниса. Для открытия карты Ольга отправила свои паспортные данные.

«Он сказал, что для активации карты на неё надо положить 600 тыс. рублей. Мол, сразу выдался кредит и его надо срочно закрыть. Иначе я попадаю на какие-то гигантские проценты», — вспоминает Ольга.

Как могут возникнуть обязательства без её подписи, девушка почему-то не подумала. Равно как и не уточнила, а кому она собственно должна, какому банку. В отличие от других четырёх жертв — бюджетниц с официальным доходом — Ольге кредит был недоступен. Мошеннику она перевела все свои сбережения — 394 тыс. рублей.

«Ладно, помогу, — сжалился Янис. — Жена моего друга — врач, даст тебе в долг 3 млн рублей. Меньше просить неудобно. Чтобы не было лишних вопросов, представлю тебя своей секретаршей. Сфотографируй расписку с документами и сопроводи текстом, который сейчас пришлю».

Ольга, ещё одна жертва, работает репетитором английского языка

© Алексей Боярский / RT

По словам Ольги, она уже оделась, чтоб отвезти расписку Виктории, когда Янис написал, что та верит присланному фото.

Ни Ольга, ни Алла сами в полицию не обращались: посчитали, что без толку.

Знаменитый альфонс

Задержанный на съёмной квартире в подмосковном Ногинске оказался уроженцем вовсе не Греции, а Азербайджана. Исаев Анар Нариман оглы, 1983 года рождения.

В 2007 году судим за грабёж — отделался условным сроком. Но уже в 2009 году сел на четыре года за многочисленные мошенничества (жертвы — женщины) и кражи, всего 20 составов преступлений.

В 2015 году снова сел на 6 лет: находил женщин на сайтах знакомств, представлялся Даниэлем, сыном топ-менеджера банка. Дальнейшая схема примерно похожа на ту, что мы описали выше: строгий отец хочет женить только на богатой... Общий «улов» — 10 млн рублей на восемь обманутых дам (это только те, кто обратился в полицию). Одна из них отдала 4 млн рублей. После той истории Исаев стал героем вышедшего на НТВ фильма «Коварная любовь». Симпатичный, в дымчатых очках, уже в суде выдаёт предостережение «уважаемым дамам, сидящим на сайтах знакомств»: «Не ведитесь на соблазн, будьте умнее».

«Там запрещено пользоваться мобильной связью»

Виктория перевела последнюю сумму 2 сентября 2019 года. Исаев же освободился из мордовской ИК-18 (строго режима) позже, 24 сентября. А уже 4 октября был задержан. В настоящий момент содержится в московском СИЗО. Журналистам RT увидеть его удалось в суде, во время заседания о продлении меры пресечения. После шести лет строгого режима Анар Исаев заметно располнел. Вину свою не признаёт.

«Как я мог совершить это преступление, когда находился в местах лишения свободы? Там запрещено пользоваться мобильной связью», — заявил судье Исаев.

Виктории повезло дважды — случись всё это с ней на год раньше, Исаев вряд ли стал бы обвиняемым.

«Если заключённый совершает преступление в самой колонии, то дело расследуется автоматически. А вот если потерпевший вне учреждения, то следственные действия внутри зоны провести практически нереально, — объясняет юрист Фёдор Богатырёв. — Даже если следователь выпишет постановление об обыске и т.п., полицейских в зону просто не пустят. Какому начальнику колонии хочется подставляться».

Получается, мошенникам совершать преступление из зоны куда безопаснее, чем на свободе. Богатырёв предполагает, что такой жулик — мечта коррумпированных сотрудников колоний.

«Когда он за неделю приносит 15 млн рублей, то ему там просто колл-центр организуют — сиди, зарабатывай. В любом случае, без ведома администрации разговаривать по телефону часами, как было в этой истории, невозможно», — считает Богатырев.

Если предположить (утверждать до решения суда мы не имеем права), что Исаев и есть Янис, то число его жертв за 6 лет отсидки может составить не один десяток.

«Кого-то из них, возможно, уже и нет в живых, — предполагает адвокат Фёдор Богатырёв. — Мы же видели, как преступник подводил Викторию к суициду».

«Кредитный менеджер просто выполняет план»

Зарплата Виктории на двух работах — 100 тыс. рублей в месяц. Как ей могли выдать кредиты на 15 млн рублей? В двух крупнейших российских госбанках она получила деньги с разницей в день. Можно предположить, что данные в бюро кредитных историй ещё не поступили. Но неужели все остальные банки не увидели, что выдают деньги человеку, уже имеющему долгов более чем на 6 млн рублей? Не моргнув глазом, новые кредиты ей выдали ещё восемь кредитных организаций, серьёзных, в том числе входящих в первую десятку крупнейших в России. Уже после получения кредитов на 15 млн рублей ей позвонили ещё из двух банков — сообщили об одобрении заявок и готовности выдать по 1 млн рублей в каждом.

«К сожалению, никаких наказаний банку за то, что он не рассчитывает платежеспособность заемщика, не предусмотрено, — объясняет RT Виталий Непеин, арбитражный управляющий, специализируется на личных банкротствах. — У кредитного менеджера план по выдаче кредитов — он эти кредиты просто всем навязывает. И наличие займов в других банках проверять не будет».

Остальные девушки брали кредиты тоже не в одном банке. Врач Мила при участии родителей сейчас платит по кредиту 84 тыс. рублей в месяц — расплатится в течение пяти лет. Медсестра Алла при зарплате 60 тыс. рублей отдает 23 тыс. рублей. А ведь ей нужно еще платить за съёмную квартиру и кормить ребенка. Выплачивает свой миллион и Эльвира. Виктория же 15 млн рублей не выплатит никогда. Примечательно, что Исаев нанял целую команду адвокатов — на какие доходы, догадаться несложно. Если его осудят (опять это «если», дань презумпции невиновности), то и дальше, видимо, будет неплохо жить на зоне — деньги есть.

Девушки, с которыми «Янис» выходил на видеосвязь, вспоминают, что сидел тот на диване перед журнальным столиком, над головой — картина. Не секрет, что, имея средства, в колонии можно пользоваться всеми жизненными благами, даже омарами питаться.

Защита дурака

«Да они сами дуры», — скажут многие читатели. А хоть бы и так. Но наивность, доверчивость, некомпетентность — не преступление. Так можно сказать и про избитого хулиганами: «Да он просто слабак». Тем не менее хулиганов худо-бедно с улиц вычистили. Зато мошенникам сейчас сущее раздолье. Как их ловит полиция, мы видим на примере описанной истории. Но даже изолированный в колонии преступник из-за халатности или коррупции сотрудников ФСИН не останавливается — о колл-центрах мошенников в зонах известно давно.

Если раньше им отдавали последнее, то сегодня, когда банки раздают кредиты налево и направо, жертвой может стать не имеющий вообще ничего за душой. Когда дурак свободно и добровольно захочет продать себя на органы, и покупатель, и посредники предстанут перед судом. Зато выпотрошить дурака финансово — никаких препятствий: банки легко выдадут непосильный кредит, и им за это ничего не будет. Учитывая нынешний размах мошенничества, защита дурака становится социальной необходимостью. Как некогда введенные ограничения на азартные игры, продажу спиртного, запрет на наркотики.

«Вопросов к государству по этой истории много, — комментирует RT правозащитник, руководитель «Фонда поддержки пострадавших от преступлений» Ольга Костина. — Банки должны нести ответственность. Необходимо законодательно определить и ответственность сотрудников ФСИН. Если они допустили использование заключенным телефона как орудия преступления, то пусть частично разделят с жертвой её потери».

Мы предполагаем, что жертв Яниса, Вольфа, Даниэля, Имина — или кем ещё мог представляться мошенник — значительно больше. Если вам что-то о них известно, сообщите нам по телефону +7 (499) 750-00-75 — оставьте информацию для отдела RT «Регионы».