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Делать технику: президент поставил Минобороны задачи на будущий год

25 декабря 2019, 03:09  •  44 • Политика
Российская военная техника всегда должна быть лучше любых мировых аналогов. Если стоит задача быть первыми, армию и флот необходимо вооружать по последнему слову технологий. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на заседании коллегии Минобороны. Президент подчеркнул: военная организация государства — не игра в шахматы, и ничья здесь Россию не устраивает. И это особенно важно в свете развала международных соглашений о контроле над вооружениями. На этом же мероприятии российский лидер вновь жестко осудил попытки западных политиков переписать историю.
В советские времена наша страна находилась в роли вечного догоняющего, напомнил президент. И ядерное оружие, и средства его доставки, и стратегическая авиация, и первые ракеты межконтинентальной дальности появились не в России.
— На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас, — констатировал президент. — Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более.
Уже через год доля нового вооружения и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%. Этого уровня важно достичь и стабильно поддерживать в будущем, заявил Владимир Путин.
— Наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий, — подчеркнул он. — Некоторые докладывают с гордостью: такая‑то и такая‑то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она должна быть — сколько раз я уже говорил и представителям тоже — она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства.

Внимание на пехоту

К слову, по отдельным видам ВС и родам войск этот показатель уже достигнут. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что уровень современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) превысил 76%, а в ядерной триаде он составляет 82%.
— На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, — сообщил глава военного ведомства.
Еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», а авиационные СЯС пополнились пятью модернизированными ракетоносцами. С 1 декабря на боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН заступили лазерные установки «Пересвет». Успешно завершены и испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир», и перевооружение ракетных бригад на комплексы «Искандер».
В то же время по другим видам вооруженных сил — например, по сухопутным войскам — предстоит продолжить интенсивную работу, подчеркнул глава государства.
Судя по докладу министра обороны, в следующем году основной упор сделают как раз на сухопутные войска. Этот вид ВС вместе с береговыми войсками ВМФ и ВДВ получит 565 современных бронированных машин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта ПВО «Бук-М3». Наконец, будут сформированы 11 соединений и воинских частей.

Сирийский «Иноходец»

Глава государства напомнил, что в нынешнем году США фактически разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
— Поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных районах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, — поручил президент.
Владимир Путин поставил перед военными задачу провести всесторонний анализ потенциальных угроз и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире. Результаты этой работы должны быть отражены в плане обороны страны на ближайшие пять лет, подготовка которого завершится в следующем году.
Своего рода полигоном для новейшего российского оружия остается и зона боевых действий в Сирии. Сергей Шойгу заявил, что там опробовано 359 образцов новых вооружений. Министр впервые объявил о боевом применении там тяжелого ударного БпЛА «Иноходец». Во время выступления министра было продемонстрировано видео взлета и посадки вооруженного «Иноходца» с авиабазы Хмеймим.
«Иноходец», известный также как «Орион», — российский ответ американскому ударному беспилотнику MQ-1 Predator, пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков. С максимальной взлетной массой в 1200 килограмм он немного тяжелее зарубежного аналога и может нести больше полезной нагрузки.
— Российский ударник превосходит по своим боевым характеристикам также турецкий Bayraktar TB2, китайский Wing Loong I и иранский Shahed 129, — рассказал эксперт.
Ранее «Известия» писали об испытаниях в Сирии модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ. На заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу впервые официально подтвердил факт использования этих машин в арабской республике.

«По-другому не сказать»

Завершая свое выступление, Владимир Путин вновь напомнил о недопустимости попыток «извратить историю». В пример он привел недавнюю резолюцию Европарламента, авторы которой фактически возлагали на СССР вину за развязывание Второй мировой — наравне с нацистской Германией. Эти высказывания глава государства назвал «полнейшим бредом» и процитировал архивные документы о переговорах Гитлера с руководством Польши. В частности, об идее выслать евреев в Африку, которую одобрил польский посол в Берлине Юзеф Липски.
— Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя, — возмутился Владимир Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве.
По мнению экс-руководителя польской «Партии регионов» Болеслава Борисюка, тема, которую затронул президент РФ, как никогда актуальна для современной Польши — антисемитизм до сих пор пользуется популярностью в националистических кругах страны. Он отметил, что в 1939 году на территории республики проживало свыше 3 млн евреев, сейчас эти цифры колеблются в пределах 25 тыс.
— Европа должна возвращаться к этому вопросу раз за разом, потому что эта больная тема еще не изжита. Если мы не сделаем выводы из прошлого, эти проблемы перетекут в настоящее, — пояснил политик. — Слова Путина в Польше не примут как объективный факт, власти назовут их пропагандой, несмотря на то, что заявления польского посла действительно достойны осуждения. Я думаю, позиция президента РФ приведет Европу к серьезному историческому дискурсу, чтобы мы поняли — историю не отменить, ее нужно изучать и признавать ошибки.
Варшава уже сделала всё, чтобы отношения между нашими странами оказались на их нынешнем уровне, поэтому заявление президента в адрес польского посла ситуацию не усугубит, заявил «Известиям» глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
— В Европе пытаются установить другой взгляд на историю Второй мировой, приписать победу американцам и англичанам, будто это они освобождали Варшаву, Прагу, Братиславу. Этот нарратив не безобиден, он связан с борьбой за новый миропорядок, — пояснил сенатор. — СССР — одна из стран-победительниц, поэтому мы имеем решающий голос в Совбезе ООН. Если исказить историю, доказать, что Советский союз был чуть ли не заодно с нацистами, Запад может поставить вопрос об исключении РФ из Совбеза.
В канун 75-летия Победы число атак на Россию может увеличиться, и поэтому сейчас важно доказать: у Европы нет морального права обвинять нашу страну, подчеркнул сенатор. Государства, сегодня заявляющие о причастности СССР к развязыванию войны, напомнил сенатор, в 30-е годы прошлого века сотрудничали с Гитлером — заключили Мюнхенский сговор и безразлично относились к судьбе европейского еврейства, как делал это и польский представитель при Гитлере.

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