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Дела Зеленского совсем плохи: На пятки наступает «кум Путина»

21 августа 2020, 21:00  •  56 • Украина

На данный момент лишь четыре украинских партий имеют рейтинг, достаточный для прохождения в Верховную раду.

Такие данные зафиксировал опрос Центра «Социальный мониторинг».

Исследование показывает серьезное падение рейтинга правящей партии Слуга народа». Если в прошлом году на парламентских выборах она набрала 43%, то сейчас за нее готовы проголосовать лишь 26,7% избирателей.

При этом серьезно усилила свои электоральные позиции партия ОПЗЖ, одним из лидеров которой является Виктор Медведчук, в украинских СМИ называемый «кумом Путина. Так, если в прошлом году ОПЗЖ получила чуть более 13%, сейчас ее рейтинг достиг 21,3%.

На третьем месте идет партия «Европейская солидарность» (12,5%), возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, на четвертом – «Батькивщина» Юлии Тимошенко ( 9,8%).

Исходя из этих данных, социологи смоделировали, сколько голосов получила бы в Раде та или иная партия: «Слуга народа» – 172 мандата, ОПЗЖ – 130, «ЕС» – 83, « Батькивщина» – 65. Таким образом партия Владимира Зеленского больше не смогла бы сформировать парламентское большинство, для которого необходимо 226 депутатов.

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