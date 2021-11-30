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«Дела объединены в одно производство»: вологодского пенсионера арестовали по подозрению в убийстве трёх человек
30 ноября 2021, 00:10 • 93 • В России
В Вологде арестовали 64-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве трёх человек. Его поймали после того, как в ходе конфликта был застрелен 29-летний местный житель. В отделении задержанный сознался в содеянном и рассказал следователям ещё о двух жертвах. При обыске в принадлежавшем пенсионеру грузовике были обнаружены останки 38-летнего мужчины и 37-летней женщины. Следствие приняло решение объединить два дела в одно производство.
© vologda.sledcom.ru
Вологодский городской суд арестовал 64-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве трёх человек. Его задержали после того, как вечером 26 ноября был застрелен 29-летний вологжанин. О нападении сообщил знакомый убитого, ставший свидетелем расправы. Он рассказал полицейским, что неизвестный пожилой мужчина выстрелил в спину его товарищу в ходе возникшего между ними конфликта.
«В дежурную часть УМВД России по г. Вологде поступила информация о том, что у одного из домов на 2-м Турундаевском переулке областного центра лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшие на адрес полицейские обнаружили тело мужчины 1992 г.р. с огнестрельным ранением в спину», — говорится в официальном сообщении на сайте управления МВД по Вологодской области.
В ходе работы по этому делу полицейские обнаружили пенсионера в доме по соседству с местом преступления.
Задержание производилось силами МВД совместно с бойцами ОМОН регионального управления Росгвардии. Подозреваемый сдался силовикам без сопротивления и в отделении сознался в убийстве ещё двух человек. Данная информация подтвердилась при обыске дома пенсионера и прилежащих к нему построек, в том числе гаража. Возле него был припаркован автомобиль ЗИЛ-5301, принадлежащий задержанному, в его кузове оперативники обнаружили останки двух человек.
«По месту жительства и в принадлежащих ему строениях было организовано проведение тщательных осмотров, затруднённых захламлённостью различными изделиями... В ходе дальнейшей работы с подозреваемым в автомашине ЗИЛ-5301, принадлежащей задержанному, оперативники обнаружили останки двух человек. В результате проведённой экспертизы было установлено, что данные останки принадлежат мужчине 1983 г.р. и женщине 1984 г.р., жителям Грязовецкого района», — сообщили RT в региональном управлении МВД.
В местном управлении Следственного комитета пояснили, что убитых удалось опознать по документам — предполагаемый убийца не избавился от них, а спрятал в своём доме.
Вологодские следователи также обнародовали видеозапись с обыска на участке задержанного — на ней видно, что дом, принадлежащий пенсионеру, наполовину разрушен, а прилежащая территория завалена различным мусором. На снегу возле гаража среди хлама видны следы крови. На кадрах оперативной съёмки показано, как сотрудники, проводящие обыск, уносят с участка чёрные пластиковые мешки.
В соцсетях жители Вологды, рассказали, что мужчина, подозреваемый в убийствах, жил в одиночестве, и на его дом часто покушались местные жители. Одна из вологжанок пишет, что завалы у дома пенсионера регулярно «разграблялись» — она полагает, что преступник расправился с жертвами вследствие конфликта, возникшего на этой почве.
«То, что там ходили все, кому не лень, и тащили у него всякое барахло, это было видно. Они уже внаглую с саночками туда ходили», — прокомментировала новость об убийстве в одном из пабликов местная жительница Наталия.
Глава Грязовецкого района, в котором проживали жертвы пенсионера, Сергей Фекличев заявил RT, что не может предоставить информацию по личностям убитых или рассказать подробности их биографии.
Следователи завели уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).
«По указанию руководителя регионального управления СКР уголовные дела об указанных фактах соединены в одно производство, которое передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел», — отмечают в СУ СК по Вологодской области.
Расследование дела продолжается, по решению суда будут проведены необходимые экспертизы.
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