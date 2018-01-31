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Дела и мысли Дяди Сэма переживут века. Как вытянуть деньги у всего мира

31 января 2018, 08:54  •  96 • Аналитика
Дефицит бюджета? Не беда! Вашингтон уже придумал новую стратегию. Точнее, возродил старую. Ведь новое — это хорошо забытое старое. Впрочем, американское министерство финансов ничего и не забывало. Когда долги большие, приходится о них помнить. И делать новые долги.



Мировой гегемон решил собрать денежки со всего мира. Это старый добрый план, который уже начал претворяться в жизнь. Дела и мысли Дяди Сэма переживут века.


Вашингтон планирует собрать денежки по всему миру в добровольном порядке. Пусть богачи, у которых есть на что покупать американские долговые бумаги, снова скинутся и помогут великой Америке выжить.


Совсем недавно в США говорили чуть ли не о возрождении американской промышленности и подъёме родной экономики, а также о смене долговой политики вместе с политикой ФРС, и вот на тебе! Воистину, мистер Трамп непредсказуем.

Впрочем, может статься, всё обстоит ровно наоборот. Трампу нужно финансировать развязанную им же гонку вооружений. Вот и меняется финансовая политика: Обама делал одно, Трамп — другое. В конце концов, последний за Нобелевской премией мира не охотится.

Вот свежее сообщение от «Bloomberg Markets». На страницах этого уважаемого издания говорится о казначейских облигациях США. О тех самых, чей выпуск был приторможен. Оказывается, теперь минфин США запланировал… правильно, нарастить размещение казначейских бумаг! Такое предпринимается впервые с 2010 года. По крайней мере, так утверждает «Блумберг», а вопросах финансов ему можно верить процентов на сто.

Впрочем, решение минфина было отчасти ожидаемым: дефицит-то американского бюджета растёт. На по дням, а по часам. Казначейские бумаги как раз и нужны для его сокращения. Финансисты называют эти бумаги «источником дополнительного финансирования». При этом надо помнить, что это финансирование вполне реальное: за каждую номинированную бумажку выкладываются настоящие доллары, а люди, их выкладывающие, называются гордо «инвесторами» (в просторечье — спекулянтами).

«Добро пожаловать в новую реальность», — иронизирует «Блумберг».

Министерство финансов США, как ожидается, опубликует план по увеличению продаж бумаг под названием U.S. Treasury впервые с конца 2009 года, и выпуск будет направлен на сокращение дефицита бюджета. «Блумберг» указывает, что этот самый дефицит, вероятно, достигнет в текущем году самых плохих показателей за «долгие годы».

31 января — вот тот день, когда ведомство Стивена Мнучина официально объявит о планах по финансированию дефицита государственного бюджета. Это план на ближайшие три месяца.

Прогнозисты с Уолл-Стрит уже предвкушают крупные продажи ценных бумаг, а спекулянты прогнозируют быстрый рост предложения. Предполагается, что, по планам американского минфина, будет выпущено долговых обязательств более чем на триллион долларов. Это огромная сумма устанавливает своеобразный рекорд с 2010 года, если брать во внимание продажи бумаг с краткосрочным и среднесрочным сроками погашения.

Подобный финансовый «фон», отмечает издание, способствует прогнозам об относительно плоской кривой доходности в 2018 году. К тому же следует учитывать и ожидания от планов Федеральной резервной системы, которая намеревается повышать ставки по мере роста инфляции.

Эксперты не видят всё это в радужном свете. И даже сомневаются в спросе — вернее, в реакции покупателей на предложение. Возникнет вопрос цены.

Экономист Торстен Слок (Torsten Slok), специалист по международным финансам из «Deutsche Bank AG», утверждает, что «спрос будет всегда», но «вот вопрос: по какой цене».

Америка «в курсе», иронизирует издание, что ей придётся «зайти ещё дальше за красную линию», чтобы заплатить за рост своих расходов на социальное обеспечение, на медицинскую помощь и за увеличение процентных расходов по долгам. Сей тренд ещё больше усилился, когда Трамп затеял «налоговую перестройку» и провёл её в прошлом месяце. Администрация Трампа заявила, что её налоговые законодательные инициативы простимулируют экономический рост и «покроют упущенные выгоды». Между тем оценка Конгресса США показывает, что изменения по налоговому сценарию команды Трампа увеличат дефицит бюджета больше чем на 1 трлн. долл. за следующее десятилетие.
Навальный и его "благотворительность"


Дуглас Хольтц-Икин (Douglas Holtz-Eakin), президент American Action Forum (Вашингтон), считает, что сначала страна находилась на «безошибочно восходящей траектории», но затем «налоговые законы» всё испортили. И действительно: дело пахнет керосином. На днях США опубликовали свой самый крупный дефицит бюджета, какой только был с 2013 года. Ну а прогноз совсем страшен: Бюджетное управление Конгресса даже без учёта налоговой реформы прогнозирует, что к 2027 году государственный долг США увеличится более чем на 10 триллионов долларов!

* * *

Что можно сказать по поводу быстрого роста бюджетного дефицита и очередного наращивания Вашингтоном заимствований?

Во-первых, очевидно, что это прямое следствие политики Трампа, развязавшего гонку вооружений по рецептам кумира своего Рейгана, при котором военные расходы откусывали до десяти процентов от бюджета государства. Рост американских государственных долгов — во многом результат политики милитаризма не только Трампа, но и его предшественников. Особенно большой рост долга был зафиксирован при Буше-младшем, а затем при Обаме, который, в сущности, получил неблагоприятное наследство от предшественника, развязавшего две войны: в Афганистане и в Ираке. Обе войны стали затяжными и выматывающими в финансовом отношении. Обама, повоевав в Ливии, пытался затем военные расходы сократить и даже придумал десятилетний план по их сокращению, но успел только начать. Трамп с этими планами сокращения военных трат покончил единым махом. Причина: «Русские идут».

Во-вторых, ничего нового финансисты США не придумали. Огромные дыры в бюджете будут затыкаться точно так же, как и прежде: путём вытягивания денег у всего мира. Бумажка U.S. Treasury считается надёжной и сулит владельцу небольшой, но стабильный доход. Пока доллар остаётся сильной ключевой валютой, бумажки эти выпускать можно и, как полагает команда Трампа, нужно. Интересно, что гособлигации США любят покупать и в России. В минувшем году инвестиции Кремля в US Treasuries поставили Россию на 13-е место в списке крупнейших кредиторов США. Некоторые аналитики из РФ даже называют такую инвестиционную стратегию финансированием экономики врага. И как они только посмели? Ведь всем известно: деньги не пахнут. Поэтому в связи с выпуском новой порции US Treasuries будем ждать перемещения России в списке кредиторов на место повыше.
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В-третьих, возникает вопрос инфляции. И вот здесь команду Трампа понять не то что мудрено, но невозможно. Скорее всего, в этом вопросе президент США лукавит (к этому ему не привыкать, американские газеты не раз обвиняли его во лжи ещё до того, как он стал президентом). Дело в том, что, если министр финансов США мистер Мнучин в Давосе выступил за слабый доллар и даже сказал, что слабый курс нацвалюты соответствует интересам Вашингтона, то мистер Трамп в том же Давосе сообщил широкой публике, что хочет видеть «сильный доллар» и внезапно заявил, что доллар как раз укрепляется.

Эксперты просто рты разинули, а кое-что предположил, что Трамп формирует fake news.

Напомним, со вступления Трампа в должность американский доллар потерял относительно евро 18%.

Вот и пойми тут, куда движутся американские финансы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

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