Дела дворцовые: Королевская семья Британии перераспределила титулы покойного принца Филипа

Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз. Он получил все титулы покойного мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа.

После смети мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа его титул герцога Эдинбургского, а также другие титулы перешли по наследству его старшему сыну Чарльзу. Об этом сообщает британская геральдическая палата.

Принц Филип ушёл из жизни в пятницу 9 апреля в возрасте 99 лет. За месяц до своей кончины он выписался из больницы, где он проходил восстановление после операции на сердце.

Геральдическая палата сообщает, что все титулы покойного перешли к его старшему сыну. Если тот станет королём Великобритании, то потеряет титул герцога Эдинбургского. Это титул автоматически перейдёт следующему по старшинству сыну Филипа.

В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне,

- гласит сообщение геральдической палаты Британии.

Отмечается, что принц Чарльз сможет стать королём Великобритании только в том случае, если из жизни уйдёт нынешняя королева страны Елизавета II, которой сейчас 94 года.