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Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала Победы

09 мая 2019, 01:39  •  246 • Политика
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал вернуть проспекту имя Маршала Победы - Георгия Жукова, который внес неоценимый вклад в победу над фашизмом.
В Харькове должен вновь появиться проспект имени Маршала Жукова. Такое мнение выразил мэр города Геннадий Кернес.
Напомним, в рамках развернутого на территории Украины процесса декоммунизации в 2016 году проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко. Однако сам Кернес неоднократно критиковал практику переименований.
Что касается данного проспекта, то мэр считает Жукова и Григоренко достойными увековечения. Однако каждый ветеран знает, кто именно является Маршалом Победы.
Именно поэтому политик призывает горожан поддержать петицию о возвращении проспекту имени Жукова.
"Его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции", - написал он в соцсетях.

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