Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала Победы

В Харькове должен вновь появиться проспект имени Маршала Жукова. Такое мнение выразил мэр города Геннадий Кернес.

Напомним, в рамках развернутого на территории Украины процесса декоммунизации в 2016 году проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко. Однако сам Кернес неоднократно критиковал практику переименований.

Что касается данного проспекта, то мэр считает Жукова и Григоренко достойными увековечения. Однако каждый ветеран знает, кто именно является Маршалом Победы.

Именно поэтому политик призывает горожан поддержать петицию о возвращении проспекту имени Жукова.

"Его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции", - написал он в соцсетях.