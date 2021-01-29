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Декоммунизация добралась до общепита: кулинар-русофоб Клопотенко объявил войну котлетам

29 января 2021, 21:05  •  91 • Украина

Не успели утихнуть споры о «национальности» борща, как на Украине решили отказаться от советских подходов к обучению (в том числе готовке котлет) кулинаров и поваров.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины (МОН), новый проект по изменению подготовки поваров и кондитеров страны совместно с реформатором общепита Евгением Клопотенко запустится с 1 сентября текущего года.

Планируется, что работа начнётся сначала в пилотной версии — на базе двух киевских училищ, позже распространится на остальные учебные заведения профиля.

«Мы создаём образцовое профессиональное училище, опыт которого станет примером для профессиональных училищ по всей Украине. На первом этапе студентов обеспечили комфортными условиями для обучения и современной технической базой», — отметил Евгений Клопотенко.

В рамках пилотного проекта учащиеся должны будут овладеть современными практиками, а преподаватели — пройти повышение квалификации.

«На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению», — добавил шеф-повар Клопотенко.

Отметим, Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами, победой в шоу «МастерШеф» и тем, что запатентовал борщ, как национальное блюдо, но и своими политическими высказываниями. Он неоднократно заявлял, что Россия — «страна-агрессор, которая ведёт войну против Украины», поэтому он исключил все контакты с РФ. Также, он считает, что русские «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

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