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Декларация о доходах Владимира Путина за 2017 год: президент так и не продал автоприцеп "Скиф"
13 апреля 2018, 21:39 • 91 • В России
Владимир Путин, как следует из опубликованной в пятницу вечером декларации о доходах, заработал в 2017 году 18 728 268 рублей. Это неожиданная сумма - она почти в два раза выше дохода президента за 2016 год, когда он заработал 8 858 000. Примерно столько же Путин зарабатывал и все предыдущие годы.
Этот доход объясняется исчезновением из декларации земельного участка площадью 1500 квадратных метров, который числился у него в разделе недвижимости много лет. Во всем остальном в имуществе Владимира Путина никаких изменений не произошло.
В его собственности задекларированы квартира площадью 77 квадратных метров, квартира площадью 153 квадратных метра, 18-метровый гараж в собственности и гараж в пользовании. Автопарк президента тоже неизменен - две "Волги" ГАЗ М-21, автомашина "Нива" и ставший уже легендарным автоприцеп "Скиф".
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