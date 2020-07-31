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Дегтярёв заявил, что скучает по особняку за 100 миллионов, разбив "сенсацию" Навального

31 июля 2020, 22:40  •  45 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подтвердил, что у его родителей действительно есть особняк стоимостью 100 миллионов. Чиновник добавил, что скучает по нему, и сказал, что на этот "отличный домик" его близкие потратили все свои сбережения.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что семья Михаила Дегтярёва владеет роскошной недвижимостью. В частности, его родителям принадлежит дом под Москвой стоимостью около 100 миллионов рублей. Однако сенсации не получилось. Впрочем, как и всегда.
Дегтярёв не стал отрицать - дом действительно есть: "Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему", - признался Дегтярёв в эфире телеканала "Губерния".
Чиновник не подтвердил версию Навального о том, что дом он получил от мэрии Москвы за номинальное участие в выборах 2013 года. В ответ на совершенно недоказуемый вброс политик ответил, что дом строили его родители, которым пришлось для этого продать всю свою недвижимость.
Само расследование ФБК Дегтярёв назвал "неинтересным", заявив, что все цифры в нём высосаны из пальца.

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