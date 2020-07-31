Дегтярёв заявил, что скучает по особняку за 100 миллионов, разбив "сенсацию" Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что семья Михаила Дегтярёва владеет роскошной недвижимостью. В частности, его родителям принадлежит дом под Москвой стоимостью около 100 миллионов рублей. Однако сенсации не получилось. Впрочем, как и всегда.

Дегтярёв не стал отрицать - дом действительно есть: "Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему", - признался Дегтярёв в эфире телеканала "Губерния".

Чиновник не подтвердил версию Навального о том, что дом он получил от мэрии Москвы за номинальное участие в выборах 2013 года. В ответ на совершенно недоказуемый вброс политик ответил, что дом строили его родители, которым пришлось для этого продать всю свою недвижимость.

Само расследование ФБК Дегтярёв назвал "неинтересным", заявив, что все цифры в нём высосаны из пальца.