Дегтярёв представил нового министра культуры Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв представил нового министра культуры региона. Им стал Юрий Ермошкин, в этой должности он сменит Александра Федосова, который займет пост первого проректора Хабаровского государственного института культуры. Об этом в среду, 2 сентября, сообщили в администрации областного правительства.

«Культура Хабаровского края на уровне Российской Федерации представлена очень достойно. Это заслуга в том числе Александра Вячеславовича Федосова. И мне бы очень хотелось, чтобы все хорошие начинания были продолжены новым руководителем. Юрий Иванович Ермошкин — мой земляк. Имеет положительные отзывы в Минкультуры РФ», — отметил врио главы региона.

По словам Дегтярёва, Ермошкин является контактным и дипломатичным человеком, который отлично ориентируется в отрасли.

В свою очередь Ермошкин отметил, что эта должность для него — большая ответственность, а в работе он будет использовать свой многолетний опыт и проектный подход. Кроме этого он намерен перенимать опыт своего предшественника — Федосова. Также Ермошкин добавил, что в первую очередь он будет работать над реализацией национального проекта «Культура».

Юрий Ермошкин родился в 1981 году в Самаре. В 2004 окончил Самарский государственный аэрокосмический университет. В 2001 году начал работать в сфере организации культурно-массовых мероприятий в российских регионах. C 2003 по 2016 год работал на руководящих позициях в компаниях по организации крупных концертных, театральных и фестивальных событий. Работу в Хабаровском крае начал в 2020 году в качестве директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион».

17 августа сообщалось, что Дегтярёв отправил в отставку главу регионального минздрава Александра Витько. Причиной для такого решения стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в Хабаровском крае. На пост министра здравоохранения назначен чиновник из Москвы — заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.