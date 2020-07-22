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Дегтярёв поймал на лжи своего двойника: "Даже фамилию написали с двумя ошибками"
22 июля 2020, 20:05 • 120 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обнаружил в Сети аккаунт-двойник. В сообщениях приводятся цитаты чиновника, но несколько искажённые. "Эх вы, двоечники, даже фамилию написали с двумя ошибками", - съязвил Дегтярёв, разместив в Instagram скриншот.
Врио губернатора Михаил Дегтярёв подловил своего двойника на лжи. В своем Instagram он разместил скриншот другого аккаунта, названного его именем. Правда, в сообщениях от псевдогубернатора были искажённые цитаты. Впрочем, авторы этого фейка даже фамилию чиновника неверно указали.
Дегтярёв на своей страничке только посмеялся над злопыхателями: "Внимание: редиски сделали фейковый аккаунт. Эх вы, двоечники, даже фамилию написали с 2 ошибками".
В частности, в одном из сообщений фейкового аккаунта приведена искажённая цитата чиновника.
"Те, кто кричит "Дегтярёв, уходи!", не уйду. Я почему должен слушать каких-то бездельников и бузотёров снизу? Надо работать и трудиться во благо родины и края, куча задач, десять дней край без руководителя", - говорится в сообщении.
Однако в действительности врио губернатора такого не говорил. В своем стриме в соцсети он отмечал иное.
"Те, кто кричит "Дегтярёв, уходи!", не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр. Ну уйду я, придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - сказал господин Дегтярёв в видеообращении, записанном перед работой на новом месте.
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