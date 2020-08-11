Дегтярёв поставил жёсткий ультиматум по приватизации "народного добра": "Хотели под шумок"

На своей странице в соцсети Instagram врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв объяснил, откуда взялось возмущение жителей региона. Политик отметил, что всё это "копилось десятилетиями". В копилку народного гнева руководством региона были записаны и "отвратительное состояние медицины", и "чёрствость чиновников".

Обратил внимание Дегтярёв и на ещё один момент - попытку "под шумок" приватизировать краевое имущество. Правда, он не стал называть, кто именно попытался провернуть это дело, но поставил жёсткий ультиматум: приватизации "народного добра" не будет, пока он не разберётся в ситуации.

"Мной приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели тут приватизировать краевое имущество - и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет", - отметил Дегтярёв.