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Дегтярёв поставил жёсткий ультиматум по приватизации "народного добра": "Хотели под шумок"

11 августа 2020, 13:30  •  139 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что он приостановил приватизацию "народного добра", отметив, что провернуть её "хотели под шумок". Политик поставил жёсткий ультиматум: приватизации краевого имущества не будет, пока он не разберётся в ситуации.
На своей странице в соцсети Instagram врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв объяснил, откуда взялось возмущение жителей региона. Политик отметил, что всё это "копилось десятилетиями". В копилку народного гнева руководством региона были записаны и "отвратительное состояние медицины", и "чёрствость чиновников".
Обратил внимание Дегтярёв и на ещё один момент - попытку "под шумок" приватизировать краевое имущество. Правда, он не стал называть, кто именно попытался провернуть это дело, но поставил жёсткий ультиматум: приватизации "народного добра" не будет, пока он не разберётся в ситуации.
"Мной приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели тут приватизировать краевое имущество - и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет", - отметил Дегтярёв.

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