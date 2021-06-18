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Дегтярев заявил о решении участвовать в выборах главы Хабаровского края
18 июня 2021, 12:30 • 69 • Политика
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 18 июня принял решение участвовать в выборах главы региона.
«Врио или губернатором — это люди будут решать. Доверять или нет. Выборы есть выборы, никаких иллюзий не должно быть. Только люди дают власть на выборах, закон. По личному участию не раз я говорил — когда объявят, тогда и скажу», — объяснил он врачам перинатального центра в Хабаровске в ходе встречи с коллективом.
По словам Дегтярева, он поговорил с президентом России Владимиром Путиным.
«Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы. Вы первый коллектив, с которым мы эту тему обсуждаем», — сказал Дегтярев врачам.
Выборы губернатора региона состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ президент России подписал 17 июня.
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы региона 20 июля 2020 года. В тот же день Сергей Фургал был отстранен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
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