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Дегтярев пообещал взять на контроль стройки в Комсомольске-на-Амуре
29 июля 2020, 14:05 • 78 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 29 июля разочаровался ходом строительства объектов по нацпроектам в Комсомольске-на-Амуре и пообещал взять их под личный контроль.
В ходе рабочей поездки в Комсомольске-на-Амуре он осмотрел стройплощадки регионального центра координационных видов спорта и Дворец игровых видов спорта и единоборств.
«Впечатление тягостное. Очевидно, что мы в срок не успеваем, хотя подрядчик и гарантирует окончание работ в срок. Очевидно, что идет удорожание стоимости работ, потому что идет перепроектирование, заказана новая госэкспертиза. Мы возьмем полностью на контроль все объекты Комсомольска, которые участвуют в федеральным программах, и я лично буду смотреть за ходом работ. Через интернет. У нас здесь стоят веб-камеры Министерства строительства», — приводит «Интерфакс» слова Дегтярева.
Кроме того, он оценил ход благоустройства в Комсомольске-на-Амуре и подчеркнул, что федеральная программа «Комфортная среда» очень востребована у людей.
«50 дворов на конкурсной основе в этом году благоустраиваются за счет федеральных средств. Это очень много. 15 лет в городе вообще никто дворами не занимался, а это лицо. Это первое касание с городской средой человека, который выходит из дома», — добавил Дегтярев.
Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.
Дегтярев в свою очередь назвал свое назначение на должность абсолютно законным и заверил местных депутатов, что он «в ладах со своей совестью».
С начала своей работы Дегтярев, в частности, уже совершил рабочую поездку по муниципальным районам, провел несколько совещаний с предпринимателями и пообщался с митингующими в Хабаровске.
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