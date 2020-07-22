|
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост
22 июля 2020, 13:00 • 10 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на звучащие в его адрес призывы покинуть пост и уехать из региона. Он опубликовал видеопост на своей странице в Instagram в первое утро в новой должности 22 июля.
Дегтярев заявил, что не сделает этого, поскольку впереди еще много дел и задач, которые необходимо решать.
«Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр скопилась. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев.
Он отметил, что «отношение народа не измеряется митингами», а завоевывать расположение хабаровчан он намерен своей работой и общением.
Дегтярев подчеркнул, что именно жители края должны решать, «где делать благоустройство и строить порты», а чиновники «редко выходят из кабинетов».
Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В этот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.
21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Он заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Бывшего губернатора доставили в Москву и обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июля 2020, 03:00
|
18 июля 2020, 03:00
|
22 июля 2020, 00:00
|
17 июля 2020, 06:00
|
18 июля 2020, 05:00
|
18 июля 2020, 00:00
|
18 июля 2020, 13:00