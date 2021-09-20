Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная / Политика

Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края

20 сентября 2021, 09:55  •  29 • Политика
После обработки 100% протоколов врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набирает наибольшее количество голосов на выборах главы региона. Об этом сообщил председатель избиркома края Денис Кузьменко.
«Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярева Михаила Владимировича 56,81% голосов», — цитирует его ТАСС 20 сентября.
Кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» телеведущая Марина Ким набрала 25,39% голосов. За Владимира Парфенова, представляющего Партию пенсионеров, проголосовали 10,02% избирателей, за генерального директора ООО «Сфера» Бабека Мамедова от партии «Родина» — 3,53%.
Ранее в этот день Дегтярев рассказал журналистам, что на посту губернатора Хабаровского края ставит перед собой задачи заниматься строительством и обустройством социально значимых объектов, ремонтом дорог, а также подготовкой к отопительному сезону.
О своем решении принять участие в выборах главы региона Дегтярев объявил 18 июня.
Президент России Владимир Путин назначил депутата Дегтярева врио главы региона 20 июля 2020 года. В тот же день Сергей Фургал был отстранен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





29
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
19 сентября 2021, 23:50
Дебош в Петербурге: Полицейский не смог остановить погром на избирательном участке
19 сентября 2021, 23:50
"Сливать" голоса на Жириновского перестали: Политолог объяснил провал ЛДПР
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 05:20
Убить Сороса: Американец прислал миллиардеру секретную посылку
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
19 сентября 2021, 11:00
Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.