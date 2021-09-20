Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края

После обработки 100% протоколов врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набирает наибольшее количество голосов на выборах главы региона. Об этом сообщил председатель избиркома края Денис Кузьменко.

«Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярева Михаила Владимировича 56,81% голосов», — цитирует его ТАСС 20 сентября.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» телеведущая Марина Ким набрала 25,39% голосов. За Владимира Парфенова, представляющего Партию пенсионеров, проголосовали 10,02% избирателей, за генерального директора ООО «Сфера» Бабека Мамедова от партии «Родина» — 3,53%.

Ранее в этот день Дегтярев рассказал журналистам, что на посту губернатора Хабаровского края ставит перед собой задачи заниматься строительством и обустройством социально значимых объектов, ремонтом дорог, а также подготовкой к отопительному сезону.

О своем решении принять участие в выборах главы региона Дегтярев объявил 18 июня.

Президент России Владимир Путин назначил депутата Дегтярева врио главы региона 20 июля 2020 года. В тот же день Сергей Фургал был отстранен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.