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Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода

16 февраля 2021, 20:50  •  104 • Политика
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 16 февраля, в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы властей региона за последние шесть месяцев.
Чиновник поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и назначение его на должность врио губернатора региона. Он подчеркнул, что власти выполнили и продолжают выполнять социальные обязательства перед населением.
По его словам, в ноябре прошлого года был принят региональный бюджет и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты. Кроме того, Дегтярев отметил, что правительству Хабаровского края удалось решить вопрос с транспортным налогом, волновавший местных жителей.
«Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выравняли с приморцами налог», — сообщил Дегтярев президенту.
В регионе, как указал врио губернатора, были увеличены премии, гранты и стипендии талантливым школьникам, молодым ученым и деятелям культуры, а также на 30% выросли расходы на территориально-общественное самоуправление.
Вместе с эти Дегтярев напомнил, что в прошлом году регион столкнулся с паводком, который прошел без жертв и серьезных разрушений. В настоящее время жителям края, потерявшим имущество из-за разгула стихии, производятся соответствующие выплаты Отопительный сезон, как отметил Дегтярев, начался в регионе вовремя и на месяц раньше срока завершился северный завоз.
20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. В этот же день Путин предложил депутату Госдумы от фракции ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост врио главы Хабаровского края. Выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году.

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