«Деформация при сборке»: названы обстоятельства и причина аварии ракеты-носителя «Союз»

Авария при запуске ракеты «Союз-ФГ» с транспортным кораблём «Союз МС-10» произошла из-за нештатного отделения одного из боковых блоков первой ступени. Об этом заявил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам расследования причин инцидента 11 октября. Неисправность датчика контакта отделения, который был деформирован при сборке ракеты на космодроме Байконур, привела к тому, что крышка сопла увода бака окислителя не открылась. После этого отсоединившийся блок «Д» ударил по баку горючего второй ступени. В результате произошла потеря стабилизации ракеты и активация программы аварийного спасения экипажа. Госкомиссия разработала меры, которые позволят исключить повторение подобной ситуации и как можно скорее возобновить запуски «Союзов».

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-10» произошла из-за нештатного отделения одного из боковых блоков первой ступени, которое было вызвано деформацией датчика при монтаже ракеты на космодроме Байконур. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в Центре управления полётами ЦНИИмаш сообщил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

По его словам, пуск ракеты 11 октября и все этапы полёта до разделения первой и второй ступеней проходили без замечаний, все системы и агрегаты ракеты-носителя функционировали штатно до 118-й секунды.

«В процессе отделения боковых блоков от центрального блока «А» на 118-й секунде вследствие неоткрытия крышки реактивного сопла увода блока окислителя одного из боковых блоков («Д») зарегистрирован неотход носовой части блока «Д» от блока «А». В результате блок «Д» опорным конусом вначале скользил по обратному конусу блока «А», а затем он ударил по баку горючего, что привело к вскрытию и разгерметизации бака, а впоследствии отрыву части блока «А» с хвостовым отсеком. Зарегистрированные возмущения привели к потере стабилизации и формированию команды на аварийное выключение двигателя на 121-й секунде», — следует из заключения аварийной комиссии, о результатах работы которой рассказал Скоробогатов.

Причиной нештатного разделения первой и второй ступеней послужило неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6˚45‘), допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур.

Нештатное отделение блока «Д»

© Кадр: видео YouTube

Системы аварийного спасения сработали штатно

При этом глава аварийной комиссии отметил, что все системы ТПК «Союз МС-10», включая систему аварийного спасения, функционировали штатно.

«Система аварийного спасения ТПК «Союз МС-10» сработала в соответствии с заложенной логикой. Экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями Центра управления полётами», — добавил Скоробогатов.

Отмечается, что причина аварии носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в «пакет». Таких ракет оказалось две, одна из которых находится на космодроме Байконур для обеспечения запуска транспортного грузового корабля «Прогресс», а другая — во Французской Гвиане.

Аварийная комиссия приняла решение разобрать эти ракеты, проверить датчики и повторно собрать «пакет» с проведением дополнительного контроля, включая фото- и видеодокументирование.

Кроме того, разработан комплекс мероприятий по исключению возможности повторения аварийной ситуации и для скорейшего возобновления запусков РН «Союз». Первый после аварии пуск «Союза» состоялся 25 октября с космодрома Плесецк, а следующие намечены на 3 ноября (Плесецк), 7 ноября (Куру) и 16 ноября (Байконур).

В ходе намеченного на 16 ноября запуска ракета-носитель «Союз-ФГ» должна доставить транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» к Международной космической станции, а 3 декабря должен состояться пуск ТПК «Союз МС-11»

В состав основного экипажа 58-й долговременной экспедиции на МКС войдут россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Основной экипаж «Союза-МС-11» — Энн Макклейн, Олег Кононенко и Давид Сен-Жак

NASA

«Действия экипажа подтвердили правильность концепции подготовки космонавтов»

На прошедшей в Королёве пресс-конференции также выступили ряд руководителей предприятий космической отрасли. В частности, гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что из-за аварии «Союза» предприятие, выпускающее эти РН, проведёт переаттестацию своих сотрудников.

«Дополнительно будут введены организационно-технические меры. Это переаттестация персонала (хотя весь персонал достаточно опытный) дополнительные инструктажи, сдача зачётов», — заявил Баранов.

При этом замглавы «Роскосмоса» Александр Лопатин, отвечая на вопрос о судьбе людей, повредивших вышедший из строя датчик при сборке работы, сказал: «Этими аспектами занимаются соответствующие правоохранительные органы, потому на сегодняшнем мероприятии не хотелось бы освещать эти вопросы».

В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов подчеркнул важность того, что аварийная ситуация подтвердила правильность методики подготовки космонавтов.

«Для нас очень важно, что действия экипажа в этой ситуации подтвердили правильность выбранной концепции подготовки космонавтов как с точки зрения приобретения теоретических знаний, изучения матчасти и подготовки, проводимой экипажем на борту, так и при действиях в сложных нештатных ситуациях», — отметил Власов.

Схема аварийного запуска 11 октября

© Роскосмос

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ещё одним последствием аварии 11 октября будет изменение принципа страхования ракет-носителей. До сих пор значительная часть РН страховалась непосредственно перед пуском, однако теперь, во избежание ситуации переговорного цейтнота, это будут делать заранее — на весь ближайший год.

В интервью ТАСС Рогозин также рассказал, что последние пять ракет «Союз-ФГ» будут запущены до конца 2019 года. После этого российское космическое агентство перейдёт на более современные ракеты «Союз-2.1а».

Отметим, что с мая 2001 года на ракетах «Союз-ФГ» было совершено 65 пусков и лишь последний был неудачным. «Союзы-2.1а» летают с 2006 года, из 28 пусков — три нештатных (в 2011, 2015 и 2016 годах).

«В целом по итогам событий 11 октября я поручил проработать вопрос двойного и тройного резервирования всех критических операций, будь то разделение ступеней, включение соответствующих механизмов, агрегатов в ходе запуска и эксплуатации ракет-носителей», — отметил Рогозин.