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Дефолты и конец эпохи фейк-ньюз: Обнародованы "Шокирующие предсказания" на 2021-й
09 декабря 2020, 17:40 • 248 • В мире
Saxo Bank обнародовал свои "Шокирующие предсказания" на 2021 год. В частности, аналитики ожидают не только грядущие дефолты, но и запустение мегаполисов на фоне пандемии коронавируса, а также конец эпохи фейк-ньюз.
Очередной свой неофициальный прогноз под названием "Шокирующие предсказания" сделали на 2021 год аналитики Saxo Bank. Судя по ним, мир не скоро оправится после пандемии коронавируса.
Так, аналитики предсказывают грядущие дефолты компаний. И первыми, по мнению исследователей, "рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в сфере розничной торговли". Слишком велика долговая нагрузка на мировую экономику из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, прогнозируют исследователи и запустение мегаполисов на фоне пандемии COVID-19. К слову, новый год ещё не начался, а в США этот процесс уже наблюдается - пустеют штаты Калифорния и Нью-Йорк.
Свою роковую роль, как полагают аналитики, в этом случае сыграет "удалёнка" - переход на дистанционный режим работы из-за коронавируса. Падают цены на коммерческую недвижимость, офисы, рестораны и магазины пустеют.
Кроме того, как считают аналитики, наступит и конец эпохи фейк-ньюз. В этом, мол, поспособствуют системы блокчейн.
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