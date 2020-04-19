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"Дефолта не будет": стоит ли верить Минэкономразвития

19 апреля 2020, 10:10  •  76 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Макаров
Глава Минэкономразвития Максим Решетников категорически исключил вероятность дефолта, подобного тому, который объявили в 1998 году. РИА Новости решило вспомнить историю самого известного российского экономического кризиса и сравнить с сегодняшней ситуацией.

Пирамида ГКО

Распад СССР и либеральные реформы произвели эффект, сравнимый по разрушительности с Гражданской войной 1918-1920 годов. Традиционные хозяйственные связи разрушились: многие предприятия лишились традиционных партнеров, вдруг оказавшихся за границей.
Правительство реформаторов под руководством Егора Гайдара просто бросило их на произвол судьбы, объявив, что ради повышения общей эффективности экономики неспособные выживать в рыночных условиях должны погибнуть. Государственный заказ (а в СССР другого просто не было) сократился в разы. И далеко не всегда оплачивался вовремя: отменив регулирование цен, что привело к их резкому росту, реформаторы не напечатали достаточно денег.
Промышленники ответили на такую "заботу государства" массовым переходом на теневой оборот: бартерные расчеты и наличные платежи. Основной объем этих операций не фиксировался официальной бухгалтерией, и правительство очень быстро столкнулось с резким падением налоговых сборов. Бюджет страны стал хронически дефицитным.
Чтобы решить эту проблему, в 1993 году Министерство финансов наладило выпуск государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Банки, мучительно искавшие прибыльные инструменты для инвестирования средств клиентов, восприняли это на ура. Ведь кредитовать промышленные предприятия было равносильно самоубийству, а вложения в валюту не приносили дохода, поскольку Банк России установил валютный коридор, жестко ограничивающий колебания курса доллара. В этой ситуации ГКО, надежность и доходность которых гарантировались государством, стали для банкиров настоящим спасением.
Бюджет тоже выиграл: дефицит сократился более чем вдвое: с 11% ВВП в конце 1993-го до 4,9% ВВП к концу 1995-го. Однако денег по-прежнему не хватало, и в начале 1997-го ГКО предложили внешнему рынку. Иностранные инвесторы с энтузиазмом принялись скупать бумаги, обеспечивающие сказочную по западным меркам доходность — 60% годовых.
Правительственные чиновники ликовали: денег от продажи новых выпусков ГКО с лихвой хватало для выплат по старым, к тому же иностранцы, чтобы приобрести российские облигации, меняли валюту на рубли, и это существенно помогало Центробанку удерживать курс доллара в заданном коридоре — "шесть рублей плюс-минус 15 процентов".

Черный август

Но в 1987 году разразился Азиатский кризис: международные инвестфонды организовали спекулятивные атаки на переоцененные валюты "азиатских тигров" — государств Юго-Восточной Азии, демонстрировавших впечатляющие темпы эконмического роста. Первой жертвой стал тайский бат, девальвированный вдвое. За ним последовали валюты Индонезии, Малайзии и Южной Кореи, а концу 1997-го инвесторы лихорадочно сбрасывали активы всех развивающихся стран, перекладывая деньги в доллары.
Российская экономика оказалась под двойным ударом. С одной стороны, ажиотажный спрос на долларовые активы привел к резкому укреплению американской валюты на мировых рынках и Банку России с каждым днем было все труднее сохранять курс рубля. На попытки стабилизировать валютный рынок ЦБ во втором полугодии потратил шесть миллиардов долларов — четверть всех госрезервов.
С другой — резко упал спрос на российские ГКО, и Минфину не хватало денег не только на финансирование дефицита бюджета, но и на выплаты по прежним выпускам. Чтобы привлечь новых инвесторов, пришлось повышать доходность по облигациям: весной 1998-го она уже превысила 100 процентов годовых.
В июле министр финансов Михаил Задорнов представил руководству страны свои расчеты. Во втором полугодии на погашение ГКО предстояло потратить 180 миллиардов рублей — почти половину годовых доходов бюджета (376 миллиардов).
Стало понятно, что избежать дефолта не удастся, и вечером 17 августа глава Банка России Сергей Дубинин в телевыступлении объявил о расширении валютного коридора до девяти рублей за доллар, замораживании ГКО и моратории на выплаты по внешним обязательствам страны.
Уже наутро в пунктах обмена валюты доллары продавали по девять рублей, а к вечеру обменники работали только на покупку, готовясь к новому расширению коридора. Оно не заставило себя ждать — через пару дней коридор полностью упразднили, и к концу года доллар подорожал в четыре раза.
Еще один удар по населению — после дефолта практически все банки прекратили выдавать деньги вкладчикам, ссылаясь на то, что "все заморожено в ГКО". Поэтому многие предприятия не могли выдавать зарплаты. В результате для миллионов россиян единственным спасением от голода зимой 1998-1999 годов стали выращенные на дачах овощи и знаменитые "ножки Буша" — американские куриные окорочка.

Можно не волноваться

Сегодня ситуация в отечественной экономике несравненно лучше. По данным Центробанка, внешний долг с января снизился на 40,8 миллиарда долларов — до 450 миллиардов.
Россия — одна из немногих стран с золотовалютными резервами (564,9 миллиарда долларов), превышающими внешний долг. То есть даже если все зарубежные кредиторы вдруг потребуют от Банка России срочного расчета, сделать это — не проблема. Причем после этого у государства останется больше денег, чем было летом 1998-го.
К тому же паника на российских фондовых рынках постепенно утихает: в среду Минфин успешно провел крупнейшее за два месяца размещение ОФЗ на сумму 100 миллиардов рублей, и треть купили иностранные инвесторы.
Наконец, даже несмотря на карантин, ключевые предприятия продолжают работать, а некоторые — например, автозаводы — готовятся возобновить производство в самое ближайшее время. Так что в данном случае с главой Минэкономразвития стоит согласиться — вероятность нового дефолта равна нулю.

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